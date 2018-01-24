Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза

Отличные результаты показала Корабелка в своей научной работе. На сегодняшний день СПбГМТУ ― самый эффективный вуз страны по выработке на одного научно-педагогического сотрудника, отметил Глеб Туричин. За минувший год благодаря заключению ряда долгосрочных контрактов объем научного бюджета вуза вырос в 1,5 раза и превысил 1 млрд рублей.

Во многом расширению спектра и повышению востребованности научно-исследовательских работ способствовало расширение компетенций СПбГМТУ. Наряду с эффективной работой традиционных научных школ в Корабелке активно развиваются новые научные направления. Среди них ― подводная робототехника, лазерные, аддитивные и инновационные арктические технологии, а также разработка наукоемких материалов. Особую актуальность для современного российского судостроения приобретает производство крупногабаритных изделий методом прямого лазерного выращивания, подчеркнул Глеб Туричин.

Также он отметил, что ключевым проектом СПбГМТУ, где будут применены самые передовые технологии и материалы, станет глубокая модернизация Онежского судостроительного судоремонтного завода (подробнее об этом читайте здесь: http://www.smtu.ru/ru/viewnews/4346/). В соответствии с Поручением президента РФ университет назначен головным исполнителем этого проекта.

― Корабелка берет на себя не только создание и запуск образцового цифрового кораблестроительного производства, но и пилотного судна для него, ― рассказал Глеб Туричин.

Среди других тем, которые в рамках заседания обсудили президент корпорации и глава СПбГМТУ: экспорт при поддержке ОСК судостроительного образования на рынок Индии; наиболее перспективные научно-инновационные проекты и работы в области судового машиностроения, которые для ОСК может выполнить Корабелка; согласование графика работ по капитальному ремонту главного учебного корпуса университета и их оплату из спонсорских средств ОСК.

Члены Наблюдательного совета одобрили деятельность руководства Корабелки.

― Сейчас в СПбГМТУ сформирован крепкий костяк руководства, и первые успехи в работе новой команды очевидны. Это и повышение в Корабелке проходного балла, и увеличение показателей КЦП, и наращивание объемов научной работы, ― заявил Алексей Рахманов. ― Безусловно, все это способствует укреплению репутации вуза, возвращению ему ведущих позиций, которые на протяжении долгих лет он занимал в деле подготовки квалифицированных специалистов для судостроительной отрасли, ― подвел итоги заседания Наблюдательного совета президент ОСК.