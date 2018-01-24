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Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов

Проект закона, позволивший бы очистить дороги России от так называемых «бомбил», которые прикрываются известными брендами, уже три с половиной года лежит без движения в Государственной Думе после принятия в первом чтении (сентябрь 2014 года).

Напомним, в декабре прошлого года общественное движение «За безопасность» обратилось к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой на законодательном уровне запретить водителям, осуществляющим услуги через интернет-агрегаторы или диспетчерские службы, называться «таксистами».

«В Государственной Думе, как мы поняли, проблемы нелегальных перевозчиков решать не торопятся, а значит граждане, пользующиеся так называемыми «такси», заказывая автомобиль через интернет-приложении известных компаний, продолжают подвергать себя опасности», - заявил председатель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Отметим, что интернет-агрегаторы вводят потенциальных клиентов в заблуждение, предлагая услуги такси, а на самом деле перенаправляют такси партнерам-«бомбилам», многих из которых даже не видели в лицо. К водителям-«партнерам» предъявляются минимальные требования, многие документы не требуются в оригинале, их достаточно загрузить в «личном кабинете».

Кроме того, как сообщили общественному движению «За безопасность» в Министерстве транспорта, в марте прошлого года в ведомстве подготовили поправки к данному законопроекту, которыми предусмотрена жесткая административная ответственность, вплоть до дисквалификации должностных лиц интернет-агрегаторов и «диспетчерских служб», за передачу заявок от пассажиров нелегальным перевозчикам.

В общественном движении «За безопасность» приняли решение обратиться к председателю партии «Единая Россия» - премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на парламентское большинство и срочно вернуться к рассмотрению законопроекта «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№472515-6).
Источник: Движения «За безопасность»
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