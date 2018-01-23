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» » Проект реконструкции объектов на набережных Мойки

Проект реконструкции объектов на набережных Мойки

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Главгосэкспертиза
Главгосэкспертиза России рассмотрела проект реконструкции объектов на набережных Мойки

Реконструкция тоннельных канализационных коллекторов, расположенных вдоль реки Мойки в Санкт-Петербурге, проводится с целью обеспечения безопасности и надежности системы водоотведения.

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

В рамках проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, планируется провести реконструкцию тоннельных канализационных коллекторов, шахт и буровых скважин на Кузнецовской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Участок изысканий состоит из двенадцати коротких (от 29 до 40 м длиной) отрезков тоннельного канализационного коллектора, одиннадцать из которых расположены в пределах набережной Мойки и один – на Фонтанке неподалеку от Пантелеймоновского моста.

С декабря 2015 по март 2016 года были проведены работы по техническому обследованию коллекторов, шахт и буровых скважин на участке, позволившие определить сооружения, требующие ремонта. Тоннели были построены в шестидесятых годах XX века, и за более чем пятьдесят лет эксплуатации в специфических условиях внешних воздействий приобрели множество дефектов.

Для обеспечения эксплуатационной надежности объектов будут проведены инъектирование и заделка трещин, восстановлен защитный слой бетона на некоторых участках, усилены строительные конструкции, а также выполнены другие ремонтные работы.
Источник: Главгосэкспертиза
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