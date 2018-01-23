Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы

27 января в 15.00 в Парке Победы пройдет акция в память о погибших ленинградцах, кремированных в 1942-1943 годах в туннельных печах Кирпично-пемзового завода №1. Активисты движения, неравнодушные Петербуржцы и ветераны Великой Отечественной войны соберутся, чтобы в знак памяти о тех событиях и о каждом погибшем ленинградце завязать блокадную ленточку на дереве.
На мероприятие приглашены неравнодушные жители Санкт-Петербурга, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций Санкт-Петербурга, члены Правительства города.
Совет Ветеранов Московского района Санкт-Петербурга на мероприятии планирует выступить с инициативой установки арт-объекта в виде дерева жизни на месте или рядом с местом, где был крематорий.
Мероприятие проводится региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» и Советом Ветеранов Московского района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациям.