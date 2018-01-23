Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы

27 января в 15.00 в Парке Победы пройдет акция в память о погибших ленинградцах, кремированных в 1942-1943 годах в туннельных печах Кирпично-пемзового завода №1. Активисты движения, неравнодушные Петербуржцы и ветераны Великой Отечественной войны соберутся, чтобы в знак памяти о тех событиях и о каждом погибшем ленинградце завязать блокадную ленточку на дереве.

«Для петербуржцев это мероприятие имеет огромное значение. Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. Город, несмотря на неслыханные испытания и лишения, остался непокоренным и до сих пор служит образцом непоколебимого мужества. Не случайно местом проведения был выбран «Парк Победы». Здесь были печи кирпичного завода-крематория, прах сотен тысяч защитников и жителей блокадного Ленинграда покоится в прудах, на газонах. Мы поддерживаем ныне живущих ветеранов, но не должны забывать о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо над головой», - рассказывает Ирина Гутина, волонтер регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».

На мероприятие приглашены неравнодушные жители Санкт-Петербурга, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций Санкт-Петербурга, члены Правительства города.

Совет Ветеранов Московского района Санкт-Петербурга на мероприятии планирует выступить с инициативой установки арт-объекта в виде дерева жизни на месте или рядом с местом, где был крематорий.

Мероприятие проводится региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» и Советом Ветеранов Московского района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациям.