ента новостей

20:02
Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе
16:19
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
12:15
«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников
10:30
Во Фрунзенском районе ночью выгорела трехкомнатная квартира
10:18
Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады
10:02
Разбойники унесли 5 миллионов рублей из квартиры в Приморском районе
07:08
Прокуратура взаимодействует с населением
23:03
Победа над СКА не гарантирует московскому «Динамо» выход в плей-офф
21:07
Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню
17:35
Как Петербург отметит Татьянин день
16:29
Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ
16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик
07:07
Застройщики ищут новые пути
20:55
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ
15:31
Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов
15:23
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
23:48
Загитова обошла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию
15:19
В Ленобласти изнасиловали школьницу
15:13
На Васильевском острове минрант отобралсумку с деньгами у соплеменника
13:00
Баскетбольный ЦСКА упрочил лидерство в Евролиге
23:53
Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ
16:09
На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение
14:26
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда
13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь
07:41
Смольный против Навального
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников

«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников

0
78
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
peterburggaz.ru
В Петербурге вновь выявлены случаи проникновения в квартиры горожан неизвестных лиц под видом сотрудников газовой службы

В Санкт-Петербурге вновь выявлены случаи проникновения в квартиры горожан неизвестных лиц, которые под видом сотрудников газовой службы продают сигнализаторы загазованности воздуха в помещении и запугивают штрафами за их отсутствие, навязывают замену кранов и шлангов (независимо от их состояния – платно) или даже похищают деньги и ценности. Как правило, чаще всего жертвами злоумышленников становятся одинокие пенсионеры.

Городская газораспределительная организация «ПетербургГаз» напоминает: в рамках комплексных договоров между ГРО и обслуживающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) плановые осмотры, заявочный ремонт и аварийное обслуживание выполняются бесплатно, приобретаются только запчасти. По закону, потребителя газа можно обязать оборудовать свой объект (квартиру, дом, предприятие) системой контроля загазованности только на этапе выполнения и согласования проекта газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом доме уже в официальном порядке установлены и используются газовые приборы, то сигнализаторы не требуются! Их можно установить только по собственному желанию абонента, и штрафных санкций за отсутствие датчиков не предусмотрено!

Техническое обслуживание газового оборудования в доме и квартирах проводится 1 раз в год. Официальные сведения об утвержденных графиках плановых обследований размещены на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз» https://peterburggaz.ru/ezg/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/kto-obsluzhivaet-gazoprovod-vashego-doma.php и информационных ресурсах большинства районных администраций и обслуживающих организаций, указываются на квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг от СПб ГУП ВЦКП («розовый бланк»). Обычно УК, ТСЖ, ЖСК заранее предупреждают жильцов о дате и времени проверки, размещая объявления в местах общего пользования домов. По телефону «горячей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04 можно уточнить дату планового технического обслуживания газовых приборов или вызвать специалиста для проведения проверки на другой день.

Специалисты городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» носят фирменную спецодежду. По первому требованию собственника жилья они обязаны предъявлять служебные удостоверения. Если в квартиру звонит или пытается попасть человек, который представляется сотрудником «ПетербургГаза», целесообразно проверить его документы. Для недопущения проникновения в квартиры воров и мошенников под видом лжегазовиков, перед тем, как впустить мастера для проведения работ, можно выяснить по телефону аварийной службы 04 (с мобильного 104), действительно ли «человек в форме» является работником предприятия.

Проинформируйте родных и близких о возможных случаях мошенничества и будьте внимательными и осторожными!
Источник: ПетербургГаз
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-11-2017, 16:28
Мошенники под видом сотрудников «Водоканала» продают петербуржцам фильтры для воды
3-12-2016, 14:49
Пенсионеры продолжают вскармливать мошенников
22-01-2016, 15:22
Лжегазовщики обчистили пенсионерку почти на 1,5 миллиона
17-01-2015, 07:27
В Петербурге газ отключают за неуплату
21-12-2014, 07:46
Квартиру государству!
22-11-2014, 03:33
Аварийное отключение газоснабжения

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
173
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
187
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
209
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх