«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников

В Санкт-Петербурге вновь выявлены случаи проникновения в квартиры горожан неизвестных лиц, которые под видом сотрудников газовой службы продают сигнализаторы загазованности воздуха в помещении и запугивают штрафами за их отсутствие, навязывают замену кранов и шлангов (независимо от их состояния – платно) или даже похищают деньги и ценности. Как правило, чаще всего жертвами злоумышленников становятся одинокие пенсионеры.

Городская газораспределительная организация «ПетербургГаз» напоминает: в рамках комплексных договоров между ГРО и обслуживающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) плановые осмотры, заявочный ремонт и аварийное обслуживание выполняются бесплатно, приобретаются только запчасти. По закону, потребителя газа можно обязать оборудовать свой объект (квартиру, дом, предприятие) системой контроля загазованности только на этапе выполнения и согласования проекта газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом доме уже в официальном порядке установлены и используются газовые приборы, то сигнализаторы не требуются! Их можно установить только по собственному желанию абонента, и штрафных санкций за отсутствие датчиков не предусмотрено!

Техническое обслуживание газового оборудования в доме и квартирах проводится 1 раз в год. Официальные сведения об утвержденных графиках плановых обследований размещены на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз» https://peterburggaz.ru/ezg/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/kto-obsluzhivaet-gazoprovod-vashego-doma.php и информационных ресурсах большинства районных администраций и обслуживающих организаций, указываются на квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг от СПб ГУП ВЦКП («розовый бланк»). Обычно УК, ТСЖ, ЖСК заранее предупреждают жильцов о дате и времени проверки, размещая объявления в местах общего пользования домов. По телефону «горячей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04 можно уточнить дату планового технического обслуживания газовых приборов или вызвать специалиста для проведения проверки на другой день.

Специалисты городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» носят фирменную спецодежду. По первому требованию собственника жилья они обязаны предъявлять служебные удостоверения. Если в квартиру звонит или пытается попасть человек, который представляется сотрудником «ПетербургГаза», целесообразно проверить его документы. Для недопущения проникновения в квартиры воров и мошенников под видом лжегазовиков, перед тем, как впустить мастера для проведения работ, можно выяснить по телефону аварийной службы 04 (с мобильного 104), действительно ли «человек в форме» является работником предприятия.

Проинформируйте родных и близких о возможных случаях мошенничества и будьте внимательными и осторожными!