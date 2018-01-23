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Прокуратура взаимодействует с населением

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
baltinfo.ru
Прокуратура Петербурга продолжает развивать взаимодействие с гражданами

«Питерец.ру» сообщает, что в 2017 году в прокуратуру Северной столицы было более 147 тыс. жалоб. Во время приема побывало свыше 34 тыс. человек. Основной процент обращений был связан с нарушениями в области жилищного и трудового права, а также с нарушениями в работе коммунальных служб. В список частых жалоб также вошли недовольства действием полиции и судебных приставов.

Прокуратура очень внимательно относится к жалобам граждан и уделяет этому вопросу серьезное внимание. Потому сотрудники этого органа всячески развивают работу с населением. Работала мобильная приемная прокурора, которая организовала 11 выездов в районные прокуратуры и сторонние организации. Это делалось с целью организации выездного приема.
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