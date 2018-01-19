На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в ночь с 21 на 22 января 2018 года в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) будет введено реверсивное движение.

С 00:00 до 06:00 22 января 2018 года в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с а/д «Санкт-Петербург — Матокса») будет выполняться комплекс работ по приведению северного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.

На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), будет смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении). Также в тоннеле в целях безопасности скоростной режим на участке КАД снижен до 40 км/ч.