ента новостей

16:09
На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение
14:26
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда
13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь
07:41
Смольный против Навального
23:31
Швед и «Химки» разгромили «Олимпиакос» в 19-м туре Евролиги
22:22
Столбова и Климов – вторые на чемпионате Европы в Москве
19:41
Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»
19:38
Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате
17:03
В Петербурге пройдет уникальная образовательная выставка
15:01
Прорыв блокады Ленинграда
11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
11:20
В Приморском районе ограблен салон сотовой связи
11:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют четыре съезда
07:15
Полтавченко в лидерах
22:02
Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги
15:16
В Кадастровой палате по Ленинградской области назначен директор
15:14
Международный день селфи в Музее Фаберже
12:29
В Ленобласти задержаны сотрудники ДПС за мошенничество
12:22
Международный фестиваль «Триумф Джаза»
12:04
Где встретить праздник Крещения Господня в Петербурге
11:58
В Адмиралтейском районе при пожаре погиб бездомный
11:49
В Петербурге задержали «мигрант-карманник»
07:35
Люди продолжают брать кредиты
00:18
«Химки» одержали трудную победу в Белграде несмотря на 27 очков Рочести
23:09
СКА сильнее «Спартака», у Каблукова и Торесена – по 2 очка
19:59
Грудинин против «Лайфа»
14:55
В Приморском районе ограбили доставщика пиццы
12:41
Самое грандиозное иммерсивное шоу России – «Безликие»
11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение

На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение

0
4
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
dp.ru
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в ночь с 21 на 22 января 2018 года в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) будет введено реверсивное движение.

С 00:00 до 06:00 22 января 2018 года в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с а/д «Санкт-Петербург — Матокса») будет выполняться комплекс работ по приведению северного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.

На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), будет смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении). Также в тоннеле в целях безопасности скоростной режим на участке КАД снижен до 40 км/ч.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 11:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют четыре съезда
17-10-2017, 20:26
На мосту через Сиворицкий ручей федеральной трассы Р-23 организовано реверсивное движение
20-09-2017, 14:34
До середины октября ограничат движение на КАД
28-06-2017, 08:38
Ограничение движения по внутреннему кольцу КАД
22-06-2017, 09:58
На КАД в Токсовском тоннеле будет перекрыто одно направление
28-04-2017, 13:02
На КАД в районе Колтуши до начала июня закроют движение по двум полосам

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
146
Вчера, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
173
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
0
206
15-01-2018, 11:39
В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних
Наверх