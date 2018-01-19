На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе (км 96 внешнего кольца, км 45 внутреннего кольца) на 7 часов будут полностью перекрыты съезды №3 и №4.

«В период с 23:00 20 января 2018 года до 6:00 21 января 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на Шоссейную улицу в сторону Колтушского шоссе и заезд на КАД из Санкт-Петербурга с проспекта Косыгина на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".