Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате

16 января 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области состоялась телефонная консультация заявителей по вопросам предоставление Вопросы предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Консультацию провел начальник отдела предоставления сведений №1. Всего в ходе горячей линии от граждан поступило три вопроса.

Вопрос: Сведения из ЕГРН были запрошены в электронном виде в МФЦ Росреесра. Каким образом открыть выписку в электронном виде, содержащую все разделы, в том числе план расположения объекта недвижимости?

Ответ: Для того, чтобы получить печатное представление выписки Вам достаточно воспользоваться сервисом официального сайта Росреестра (rosreestr.ru) «Проверка электронного документа».

С помощью сервиса сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), полученные в электронном виде в формате xml, могут быть просмотрены в удобном для восприятия виде. Для этого необходимо загрузить в сервис xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл». В частности, в виде выписок в формате xml предоставляются сведения при использовании сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН».

При получении услуги в электронном виде все отправляемые документы, включая заявление, должны быть заверены электронной подписью. Сервис «Проверка электронного документа» позволяет проверить корректность электронной цифровой подписи. Для этого необходимо загрузить в сервис файл формата «sig», который предоставляется вместе с xml-файлом электронного документа, и нажать на кнопку «Проверить». Если подпись корректна, сервис сообщит, что проверка выполнена.

Также узнать подробнее о порядке оказания услуг Росреестра в электронном виде и порядке использования электронной подписи можно на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru), по номеру Единой справочной Росреестра 8-800-100-34-34 (круглосуточно, бесплатно).

Вопрос: Почему на Публичной кадастровой карте отображаются сведения ЕГРН, которые до этого не были видимы?

Ответ: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области ежедневно передает сведения об изменениях объектов недвижимости в ФГБУ "ФКП Росреестра", с целью обновления данных Публичной кадастровой карты. В процессе обновления происходит внесение изменений: добавление или изменение имеющихся сведений об объектах недвижимости.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru) любое заинтересованное лицо, не выходя из дома или офиса, может получить справочную информацию по каждому объекту недвижимости: статус, площадь, кадастровая стоимость, форма собственности, дата постановки на учет, номер кадастрового квартала, округа, района, в пределах которых расположен данный объект.

Также электронный сервис «Публичная кадастровая карта предоставляет возможность просмотреть план земельного участка и план кадастрового квартала, которые можно при необходимости распечатать.

Сервис обеспечивает доступ к базовой топографической карте России и ортофотопланам, сведениям о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, а также границах муниципальных образований.

Вопрос: Какой документ необходимо запросить, чтобы были отображены сведения о частях лесного участка?

Ответ: Сведения о частях земельного участка содержит выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 (ред. от 22.11.2016) «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведений Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде».

Получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), возможно одним из наиболее удобных для заявителя способов – в электронном виде или при личном обращении в любой офис ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» (МФЦ), расположенный на территории региона. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Сведения ЕГРН могут быть предоставлены в виде выписки, содержащей сведения ЕГРН, кадастрового плана территории (КПТ), копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости были внесены в ЕГРН, а также выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Срок предоставления сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), составляет не более трёх рабочих дней со дня получения запроса.

За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата. Так плата за предоставление выписки об основных характеристиках объекта недвижимости в виде бумажного документа для физических лиц составляет 750 рублей, а в виде электронного документа — 300 рублей.

Обращаем внимание заявителей на то, что в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ на сайте Росреестра доступен электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», благодаря которым правообладатель объекта недвижимости может бесплатно запросить актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости в режиме онлайн.