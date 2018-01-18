ента новостей

19:41
Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»
19:38
Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате
17:03
В Петербурге пройдет уникальная образовательная выставка
15:01
Прорыв блокады Ленинграда
11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
11:20
В Приморском районе ограблен салон сотовой связи
11:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют четыре съезда
07:15
Полтавченко в лидерах
22:02
Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги
15:16
В Кадастровой палате по Ленинградской области назначен директор
15:14
Международный день селфи в Музее Фаберже
12:29
В Ленобласти задержаны сотрудники ДПС за мошенничество
12:22
Международный фестиваль «Триумф Джаза»
12:04
Где встретить праздник Крещения Господня в Петербурге
11:58
В Адмиралтейском районе при пожаре погиб бездомный
11:49
В Петербурге задержали «мигрант-карманник»
07:35
Люди продолжают брать кредиты
00:18
«Химки» одержали трудную победу в Белграде несмотря на 27 очков Рочести
23:09
СКА сильнее «Спартака», у Каблукова и Торесена – по 2 очка
19:59
Грудинин против «Лайфа»
14:55
В Приморском районе ограбили доставщика пиццы
12:41
Самое грандиозное иммерсивное шоу России – «Безликие»
11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
10:24
Во Фрунзенском районе потушили пожар в квартире
10:18
В Московском районе ограблен пункт выдачи интернет-заказов
07:45
Геи решили судиться со Смольным
00:22
Умер Виктор Анпилов
23:57
Запольски, Пашнин и Карлин – игроки недели в КХЛ
16:48
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге стал доверенным лицом Владимира Путина
16:40
Проект «Да судимы будете»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате

Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате

0
18
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Росреестр
Кадастровая палата проконсультировала граждан по вопросам предоставления сведений из ЕГРН

16 января 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области состоялась телефонная консультация заявителей по вопросам предоставление Вопросы предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Консультацию провел начальник отдела предоставления сведений №1. Всего в ходе горячей линии от граждан поступило три вопроса.

Вопрос: Сведения из ЕГРН были запрошены в электронном виде в МФЦ Росреесра. Каким образом открыть выписку в электронном виде, содержащую все разделы, в том числе план расположения объекта недвижимости?

Ответ: Для того, чтобы получить печатное представление выписки Вам достаточно воспользоваться сервисом официального сайта Росреестра (rosreestr.ru) «Проверка электронного документа».

С помощью сервиса сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), полученные в электронном виде в формате xml, могут быть просмотрены в удобном для восприятия виде. Для этого необходимо загрузить в сервис xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл». В частности, в виде выписок в формате xml предоставляются сведения при использовании сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН».

При получении услуги в электронном виде все отправляемые документы, включая заявление, должны быть заверены электронной подписью. Сервис «Проверка электронного документа» позволяет проверить корректность электронной цифровой подписи. Для этого необходимо загрузить в сервис файл формата «sig», который предоставляется вместе с xml-файлом электронного документа, и нажать на кнопку «Проверить». Если подпись корректна, сервис сообщит, что проверка выполнена. 

Также узнать подробнее о порядке оказания услуг Росреестра в электронном виде и порядке использования электронной подписи можно на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru), по номеру Единой справочной Росреестра 8-800-100-34-34 (круглосуточно, бесплатно).

Вопрос: Почему на Публичной кадастровой карте отображаются сведения ЕГРН, которые до этого не были видимы?

Ответ: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области ежедневно передает сведения об изменениях объектов недвижимости в ФГБУ "ФКП Росреестра", с целью обновления данных Публичной кадастровой карты. В процессе обновления происходит внесение изменений: добавление или изменение имеющихся сведений об объектах недвижимости.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru) любое заинтересованное лицо, не выходя из дома или офиса, может получить справочную информацию по каждому объекту недвижимости: статус, площадь, кадастровая стоимость, форма собственности, дата постановки на учет, номер кадастрового квартала, округа, района, в пределах которых расположен данный объект. 

Также электронный сервис «Публичная кадастровая карта предоставляет возможность просмотреть план земельного участка и план кадастрового квартала, которые можно при необходимости распечатать. 

Сервис обеспечивает доступ к базовой топографической карте России и ортофотопланам, сведениям о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, а также границах муниципальных образований. 

Вопрос: Какой документ необходимо запросить, чтобы были отображены сведения о частях лесного участка?

Ответ: Сведения о частях земельного участка содержит выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 (ред. от 22.11.2016) «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведений Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде».

Получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), возможно одним из наиболее удобных для заявителя способов – в электронном виде или при личном обращении в любой офис ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» (МФЦ), расположенный на территории региона. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Сведения ЕГРН могут быть предоставлены в виде выписки, содержащей сведения ЕГРН, кадастрового плана территории (КПТ), копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости были внесены в ЕГРН, а также выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Срок предоставления сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), составляет не более трёх рабочих дней со дня получения запроса.

За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата. Так плата за предоставление выписки об основных характеристиках объекта недвижимости в виде бумажного документа для физических лиц составляет 750 рублей, а в виде электронного документа — 300 рублей.

Обращаем внимание заявителей на то, что в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ на сайте Росреестра доступен электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», благодаря которым правообладатель объекта недвижимости может бесплатно запросить актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости в режиме онлайн.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-10-2017, 18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
28-10-2016, 10:50
На совещании в Бокситогорском районе обсудили сокращение сроков ГКУ
5-10-2016, 21:56
Жителей Ленобласти проконсультировали по вопросам использования электронных услуг Росреестра
11-08-2016, 21:45
Кадастровая палата провела рабочее совещание с территориальными отделами
30-06-2016, 12:59
В Кадастровой палате обсудили вопросы перехода к ЕГРН
6-06-2016, 19:48
Кадастровая палата принимала граждан в Правительстве Ленобласти

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
104
Сегодня, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
163
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
0
196
15-01-2018, 11:39
В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних
0
205
12-01-2018, 16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
Наверх