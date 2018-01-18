В Петербурге пройдет уникальная образовательная выставка

В воскресенье 21 января в Санкт-Петербурге пройдет уникальное мероприятие - крупнейшая образовательная выставка для абитуриентов и родителей «Навигатор поступления». 30 ведущих вузов страны представят свои программы на одной площадке

ТОП-вузы Санкт-Петербурга и Москвы, лучшие работодатели, эксперты по профориентации и по подготовке школьников к экзаменам – крупнейшая образовательная выставка «Навигатор поступления» пройдет в Санкт-Петербурге 21 января в Манеже Первого Кадетского Корпуса (Университетская наб., д.13).

Образовательная выставка «Навигатор поступления» — это всероссийский профориентационный проект для старшеклассников, родителей и учителей. Выставка проводится ежегодно в 5 городах страны, участие принимают десятки вузов страны. Посетители выставки в нашем городе смогут не только пообщаться с ведущими вузами страны (СПбГУ, Политех, Горный, ВШЭ, МФТИ, РАНХиГС, и другие), но и познакомиться с будущими работодателями.

В программе форума – мастер-классы, лекции и панельные дискуссии на самые актуальные для абитуриентов и родителей темы. Отличительной особенностью выставки является возможность абитуриентами пройти диагностическое тестирование по ЕГЭ и пообщаться с экспертами по подготовке к экзаменам.

«С каждым годом форум приобретает все больший масштаб. В рамках мероприятия можно будет не только проконсультироваться по вопросам сдачи ЕГЭ и поступления, но и определиться с профессией и задуматься о стажировке» - говорит руководитель организационного комитета форума Михаил Мягков.

Образовательный форум "Навигатор поступления" проводится с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. За несколько лет выставку посетили более 120 000 старшеклассников и родителей. В выставке принимают участие только ведущие вузы страны, а также ведущие эксперты по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и профориентации.

Участие в «Навигаторе поступления» бесплатное для всех посетителей. Чтобы посетить образовательный форум, нужно зарегистрироваться на сайте http://propostuplenie.ru/spb/Registration