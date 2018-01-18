В ходе наступательной операции "Искра", 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера.
Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги.
В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно.
Прорыв блокады Ленинграда
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Автор: Питерец
Фото:
vk.com
Прорыв блокады Ленинграда - 18 января 1943 года
В ходе наступательной операции "Искра", 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера.
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