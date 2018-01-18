Прорыв блокады Ленинграда

В ходе наступательной операции "Искра", 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера.

Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги.

В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно.