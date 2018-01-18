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На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют четыре съезда

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с Шафировским проспектом  полностью перекроют четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с Шафировским проспектом  (км 104 внешнего кольца, км 37 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты в течение 7 часов съезды № 2, №3, №6-1, № 6-2.

«В период с 23:00 18 января 2018 года до 6:00 19 января 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды из Санкт-Петербурга с Шафировского проспекта на внешнее и внутреннее кольцо КАД, а  с 23:00 19 января 2018 года до 6:00 20 января 2018 года съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на  Шафировский проспект и на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки,водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

 

  ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. 
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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