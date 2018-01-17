В Кадастровой палате по Ленинградской области назначен директор

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области сообщает о том, что в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с 1 января 2018 года в должность директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области вступил Тимофей Владимирович Сидяйкин.

Тимофей Сидяйкин окончил Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция в 1997 году. С 1997 по 2009 год занимал различные должности в Администрациях городского округа города Воронеж и Воронежской области. Тимофей Сидяйкин является главным муниципальным советником муниципальной службы 2 класса.

На должность директора Кадастровой палаты по Ленинградской области Тимофей Сидяйкин переведен с поста заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, который он занимал с декабря 2011 года.

Тимофей Сидяйкин в различные периоды занимал руководящие должности в филиалах Кадастровой палаты по Липецкой области и Республике Крым. Так, в период с марта по ноябрь 2013 года Тимофей Сидяйкин состоял в должности и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области. В период с апреля по ноябрь 2014 года руководил филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Крым.

«Сегодня деятельность Кадастровой палаты по Ленинградской области сосредоточена на повышении качества сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и оказании государственных услуг Росреестра, к числу которых относятся консультации и работа Удостоверяющего центра, функционирующего на базе филиала», - говорит директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Тимофей Сидяйкин.