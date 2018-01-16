Геи решили судиться со Смольным

«Питерец.ру» сообщает, что ЛГБТ-активисты Северной столицы остались недовольны действиями городских властей. Представители сексуальных меньшинств хотели провести 27 декабря три публичных мероприятия. Речь идет о митингах в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Соответствующий запрос был подан 14 декабря. Однако 18 декабря Смольный ответил ЛГБТ-активистам отказом.

Представители этого движения не согласны с таким решением и усмотрели в действии властей нарушение своих прав. В итоге ЛГБТ-активисты обратились в суд и попросили признать решение Смольного незаконным. Теперь слово за представителями судебной инстанции. Посмотрим, получит ли ЛГБТ-сообщество право на проведение митингов.