ента новостей

07:45
Геи решили судиться со Смольным
00:22
Умер Виктор Анпилов
23:57
Запольски, Пашнин и Карлин – игроки недели в КХЛ
16:48
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге стал доверенным лицом Владимира Путина
16:40
Проект «Да судимы будете»
16:36
The Prodigy: билеты в одном шаге от тебя
11:49
Деньги забрали, а порчу не сняли
11:39
В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних
11:34
Общественники предлагают наделить профессиональных охранников правом досматривать содержимое сумок покупателей
11:30
В Ленобласти задержан насильник
07:59
Политическое давление через спорт
23:24
Баскетбольный «Зенит» смог обыграть ЦСКА – 87:83
18:47
«Матч звёзд» КХЛ завершился в Астане
21:56
Баскетбольный «Реал» уничтожил «Химки» в матче Евролиги
17:56
Норвегия выиграла предолимпийскую биатлонную эстафету в Рупольдинге
16:25
«Лыжные стрелы» отправляются с 13 января
16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
15:42
Студенты Петербурга представят решения по развитию общественных пространств
15:41
Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов
15:39
Представители «Молодежки ОНФ» в Петербурге участвуют в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты
15:35
Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»
09:12
Лидеры рейтинга зарплат
18:47
Налетай, подешевело: новостройки упали в цене
12:46
В Центральном районе полностью выгорела квартира
11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
11:45
Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией
10:58
В Невском районе сгорел бревенчатый дом
10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
10:32
Фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»
10:25
В Приморском районе ограблена аптека
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Геи решили судиться со Смольным

Геи решили судиться со Смольным

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
в-деталях.рф
ЛГБТ-активисты подали в суд на власти Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что ЛГБТ-активисты Северной столицы остались недовольны действиями городских властей. Представители сексуальных меньшинств хотели провести 27 декабря три публичных мероприятия. Речь идет о митингах в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Соответствующий запрос был подан 14 декабря. Однако 18 декабря Смольный ответил ЛГБТ-активистам отказом.

Представители этого движения не согласны с таким решением и усмотрели в действии властей нарушение своих прав. В итоге ЛГБТ-активисты обратились в суд и попросили признать решение Смольного незаконным. Теперь слово за представителями судебной инстанции. Посмотрим, получит ли ЛГБТ-сообщество право на проведение митингов.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-05-2016, 06:47
ЛГБТ-митингу – нет!
27-05-2016, 09:41
Милонов vs. ЛГБТ
19-07-2015, 09:43
Администрация города не разрешила ЛГБТ провести митинг
26-11-2013, 09:29
Милонов снова против ЛГБТ
8-04-2013, 00:33
Активисты движения «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» провели серию одиночных пикетов
1-05-2015, 08:37
Чего следует ожидать от Милонова в этот раз остается загадкой даже для него самого

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
142
Вчера, 11:39
В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних
0
185
12-01-2018, 16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
0
153
11-01-2018, 10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
0
427
10-01-2018, 15:56
В Петербурге легковушка въехала в трамвай
Наверх