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Общественники предлагают наделить профессиональных охранников правом досматривать содержимое сумок покупателей

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В движении «За безопасность» предлагают наделить профессиональных охранников правом досматривать содержимое сумок покупателей

Эксперты общественного движения «За безопасность» обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть изменения в действующее законодательство, касающееся безопасности покупателей крупных магазинов и рынков, расположенных на территории России.

В движении отмечают, что сегодня даже крупные торговые сети экономят на охране, нанимают следить за порядком так называемых «администратор», которые часто конфликтуют с покупателями и не в состоянии обеспечить безопасность как самого магазина, так и его посетителей, а нередко сами становятся источником опасности.

«Охранной крупных магазинов и рынков должны заниматься профессионалы, имеющие специальное образование и навыки. Охранник должен знать, как оказать медицинскую помощь, должен хорошо разбираться в действующем законодательстве, иметь хорошую физическую подготовку, опрятно выглядеть», - рассказал руководитель движения Дмитрий Курдесов.

Эксперты по безопасности считают, что необходимо ввести дополнительные меры безопасности, поэтому предлагают Правительству России наделить лицензионных охранников правом осматривать содержимое сумок покупателей на входе в магазин или рынок. Если покупатель будет против, то ему вынуждены будут отказать в обслуживании, так как может представлять опасность для других покупателей.

«Любой магазин на территории России должен быть безопасным. Охранник (или охранники) в магазине или на территории рынка не должен выполнять функции контролера и следить, чтобы не воровали с полок продукты, его главная обязанность - безопасность покупателей», - добавил Курдесов.

Напомним, что по действующему законодательству лицензированные охранники не могут осмотреть содержимое сумок, пакетов и рюкзаков.

«Надо понимать, что мы живем в сложное время и дополнительные меры безопасности не какая-то прихоть, а необходимость. Представьте себе, если бы террорист, устроивший взрыв в петербургском «Перекрестке», знал, что его рюкзак досмотрит охранник, решился бы он на преступление?», - заметил Дмитрий Курдесов.
Источник: Движения «За безопасность»
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