Студенты Петербурга представят решения по развитию общественных пространств

14 января в Образовательном центре Фонда «Будущие лидеры» состоится подведение итогов студенческого урбанистического проекта МежВуз: StudUrbanLab, на котором будут презентованы результаты работы междисциплинарных студенческих групп под руководством экспертов в сфере городских исследований и урбанистики. Участники представят свои концепции по созданию и развитию общественных пространств Санкт-Петербурга: набережная реки Карповки, набережная реки Смоленки, Соляной городок (пространство Гагаринского сквера и Соляного переулка), площадка у БЦ «Бекар» и общественное пространство в ЖК «Ижора Сити» стали объектами внимания МежВуз: StudUrbanLab.
В рамках проекта студенты различных направлений от дизайнеров и архитекторов до социологов и маркетологов на протяжении трех месяцев знакомились с основами исследования городских общественных пространств, изучали специфику инженерного и социального проектирования, пробовали себя в качестве градостроителей, объединившись совместной идеей — совершенствование городского пространства.
Гости финального мероприятия МежВуз: StudUrbanLab смогут узнать о технологиях и методах разработки современных урбанистических решений, обменяться опытом и найти новые контакты для реализации своих идей в области городского развития. Сбор гостей в 11:30 14 января в Образовательном центре Фонда «Будущие лидеры» по адресу: ул. Итальянская, д. 16/19. Участие бесплатное.
Проект МежВуз: StudUrbanLab реализуется общественным движением «Народные эксперты» за счет средств фонда президентских грантов и направлен на развитие навыков студентов работы в области благоустройства общественных территорий. Подробнее о проекте: https://vk.com/studurbanlab