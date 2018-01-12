Студенты Петербурга представят решения по развитию общественных пространств

14 января в Образовательном центре Фонда «Будущие лидеры» состоится подведение итогов студенческого урбанистического проекта МежВуз: StudUrbanLab, на котором будут презентованы результаты работы междисциплинарных студенческих групп под руководством экспертов в сфере городских исследований и урбанистики. Участники представят свои концепции по созданию и развитию общественных пространств Санкт-Петербурга: набережная реки Карповки, набережная реки Смоленки, Соляной городок (пространство Гагаринского сквера и Соляного переулка), площадка у БЦ «Бекар» и общественное пространство в ЖК «Ижора Сити» стали объектами внимания МежВуз: StudUrbanLab.

В рамках проекта студенты различных направлений от дизайнеров и архитекторов до социологов и маркетологов на протяжении трех месяцев знакомились с основами исследования городских общественных пространств, изучали специфику инженерного и социального проектирования, пробовали себя в качестве градостроителей, объединившись совместной идеей — совершенствование городского пространства.



«В нашей команде собрались профессионалы из различных областей, поэтому общение с ними непременно расширяет кругозор. В ходе дискуссий, обсуждений мы все имеем право озвучить свое мнение: это очень важно – знать, как смотрят на ту или иную проблему специалисты из разных областей», — делится своими впечатлениями участница проекта, студентка СПбГАСУ по специальности «Дизайн архитектурной среды» Дарья Мартынова.

Гости финального мероприятия МежВуз: StudUrbanLab смогут узнать о технологиях и методах разработки современных урбанистических решений, обменяться опытом и найти новые контакты для реализации своих идей в области городского развития. Сбор гостей в 11:30 14 января в Образовательном центре Фонда «Будущие лидеры» по адресу: ул. Итальянская, д. 16/19. Участие бесплатное.Проект МежВуз: StudUrbanLab реализуется общественным движением «Народные эксперты» за счет средств фонда президентских грантов и направлен на развитие навыков студентов работы в области благоустройства общественных территорий. Подробнее о проекте: https://vk.com/studurbanlab