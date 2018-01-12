Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов

В документе также прописана обязательная процедура согласования с гражданами схемы размещения отходов, в том числе расположение свалок, мусоросжигательных заводов и станций сортировки.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова , необходимо создать два контейнера: первый для пищевых и загрязненных пищей отходов, второй – для потенциальных вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы). Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов отметил, что количество контейнеров и конкретные виды принимаемых отходов будет определять регион.

В 11 районах Петербурга по 14 адресам 6 января была организована экологическая акция по сбору отходов, на которой активисты-экологи помогали жителям отличать виды и маркировки вторсырья. Всего на переработку принимались десять видов мусора: стеклянные банки и бутылки, пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), упаковки Тетра Пак, макулатура, металлические консервные банки и компакт-диски.

Практика раздельного сбора мусора зародилась в Петербурге в 2002 году. В городе была установлена самая первая площадка по селективному сбору ТБО. Вначале идея успешно развивалась: контейнерами для раздельного сбора мусора были оборудованы более 600 мусорных площадок. Однако позже часть площадок были закрыты, причины заключались в несвоевременном вывозе мусора, а также отсутствии крышек на контейнерах, вследствие чего мусор попросту смешивался. Но вскоре благодаря активным жителям в городе стали появляться специальные пункты приема сортированных отходов.



Важным шагом в вопросе очищения окружающей среды стала рекультивация полигона «Новоселки». Это место успело стать нарицательным для жителей Приморского района, которые неоднократно жаловались на неприятные запахи, отправляющие воздух. В настоящий момент полигон закрыт. Вскоре его засеют травой, а на территории будут высажены деревья. Кроме того, планируется строительство станции дегазации и мусороперерабатывающих заводов.

Улучшить экологическую ситуацию и избежать образования новых непомерно масштабных мусорных полигонов позволит распределение мусора с последующей возможностью переработки и утилизации отдельных категорий отходов. По словам лидера движения «РазДельный Сбор» Анны Гаркуши , размеры свалок напрямую зависят от развития раздельного сбора. «Если будут собирать только вторсырье, то сокращение достижимо процентов на 30. Если еще и пищевые, то на 50%. Потому что пищевые отходы занимают порядка четверти всех отходов. Если приложат усилия к созданию мощностей по переработке тетрапаков, полистирола, грязной одноразовой посуды, то этот показатель еще подрастет» - утверждает Анна. Важным шагом в вопросе очищения окружающей среды стала рекультивация полигона «Новоселки». Это место успело стать нарицательным для жителей Приморского района, которые неоднократно жаловались на неприятные запахи, отправляющие воздух. В настоящий момент полигон закрыт. Вскоре его засеют травой, а на территории будут высажены деревья. Кроме того, планируется строительство станции дегазации и мусороперерабатывающих заводов.