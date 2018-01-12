ента новостей

17:56
Норвегия выиграла предолимпийскую биатлонную эстафету в Рупольдинге
16:25
«Лыжные стрелы» отправляются с 13 января
16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
15:42
Студенты Петербурга представят решения по развитию общественных пространств
15:41
Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов
15:39
Представители «Молодежки ОНФ» в Петербурге участвуют в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты
15:35
Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»
09:12
Лидеры рейтинга зарплат
18:47
Налетай, подешевело: новостройки упали в цене
12:46
В Центральном районе полностью выгорела квартира
11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
11:45
Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией
10:58
В Невском районе сгорел бревенчатый дом
10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
10:32
Фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»
10:25
В Приморском районе ограблена аптека
10:14
Юбилейный выпуск авто
23:29
«Северсталь» рвётся в плей-офф
16:52
Баскетбольный «Торино» приезжает в гости к «Зениту»
15:56
В Петербурге легковушка въехала в трамвай
11:47
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
11:32
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
09:50
Разбойное нападение на микрофинансовую организацию в Ленобласти
09:11
Поддержка Путина
00:15
Дубль Плотникова в игре с «Куньлунем»
17:39
Концерт памяти жертв Холокоста пройдет в Санкт-Петербургской филармонии
17:32
«Новогоднее чудо» в Санкт-Петербурге
12:55
Серьезное ДТП на Киевском шоссе под Петербургом
10:26
Пожар на окраине Колпино унес жизнь человека
10:18
В Курортном районе задержаны автоугонщики
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов

Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов

0
79
Автор: miron
0
Фото:
vk.com
1 января в Петербурге вступил в силу закон об организации раздельного сбора мусора.

В документе также прописана обязательная процедура согласования с гражданами схемы размещения отходов, в том числе расположение свалок, мусоросжигательных заводов и станций сортировки.
По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, необходимо создать два контейнера: первый для пищевых и загрязненных пищей отходов, второй – для потенциальных вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы). Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов отметил, что количество контейнеров и конкретные виды принимаемых отходов будет определять регион.
В 11 районах Петербурга по 14 адресам 6 января была организована экологическая акция по сбору отходов, на которой активисты-экологи помогали жителям отличать виды и маркировки вторсырья. Всего на переработку принимались десять видов мусора: стеклянные банки и бутылки, пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), упаковки Тетра Пак, макулатура, металлические консервные банки и компакт-диски.
Практика раздельного сбора мусора зародилась в Петербурге в 2002 году. В городе была установлена самая первая площадка по селективному сбору ТБО. Вначале идея успешно развивалась: контейнерами для раздельного сбора мусора были оборудованы более 600 мусорных площадок. Однако позже часть площадок были закрыты, причины заключались в несвоевременном вывозе мусора, а также отсутствии крышек на контейнерах, вследствие чего мусор попросту смешивался. Но вскоре благодаря активным жителям в городе стали появляться специальные пункты приема сортированных отходов.

Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов
Важным шагом в вопросе очищения окружающей среды стала рекультивация полигона «Новоселки». Это место успело стать нарицательным для жителей Приморского района, которые неоднократно жаловались на неприятные запахи, отправляющие воздух. В настоящий момент полигон закрыт. Вскоре его засеют травой, а на территории будут высажены деревья. Кроме того, планируется строительство станции дегазации и мусороперерабатывающих заводов.
Улучшить экологическую ситуацию и избежать образования новых непомерно масштабных мусорных полигонов позволит распределение мусора с последующей возможностью переработки и утилизации отдельных категорий отходов. По словам лидера движения «РазДельный Сбор» Анны Гаркуши, размеры свалок напрямую зависят от развития раздельного сбора. «Если будут собирать только вторсырье, то сокращение достижимо процентов на 30. Если еще и пищевые, то на 50%. Потому что пищевые отходы занимают порядка четверти всех отходов. Если приложат усилия к созданию мощностей по переработке тетрапаков, полистирола, грязной одноразовой посуды, то этот показатель еще подрастет» - утверждает Анна.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-03-2017, 07:08
И снова о раздельном сборе
1-02-2017, 21:49
Вывоз и утилизация мусора
4-04-2016, 08:44
Акция по уборке мусора
17-09-2015, 12:27
Вывоз твердо бытовых отходов
15-05-2014, 12:48
Мусора больше нет. Помог «ГрузовичкоФ»
15-10-2013, 15:37
При проектировании завода токсических отходов учтут мнение ученых

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
0
126
Вчера, 10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
0
391
10-01-2018, 15:56
В Петербурге легковушка въехала в трамвай
0
260
9-01-2018, 12:55
Серьезное ДТП на Киевском шоссе под Петербургом
Наверх