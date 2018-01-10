Поддержка Путина

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась кампания по сбору подписей в поддержку действующего президента Путина в качестве кандидата на выборах 2018 года.

Напоминаем, что Владимир Владимирович идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Поскольку Путин не представляет какую-либо партию, ему нужно собрать 300 тыс. подписей. В Петербурге этот сбор осуществляют около 50 активистов ОНФ. Подписные пункты расположены в крупных торговых центрах города.

Проблем с необходимым количеством подписей у Путина вряд ли возникнет. По мнению специалистов, на выборах-2018 глава российского государства наберет больше голосов, чем другие кандидаты вместе взятые. Реальных соперников у Путина сейчас просто нет.