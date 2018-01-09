Депутат предлагает «спрятать» алкоголь

Депутат Виталий Милонов, известный по работе в петербургском ЗакСе, выступил с очередной инициативой. На этот раз парламентарий предложил убрать с витрин алкоголь.

Виталий Валентинович считает, что в настоящий момент алкогольная продукция находится на видном месте. Это, по его мнению, является дополнительной рекламой. К тому же алкоголь попадает в поле зрения детей.

Чтобы решить эту проблему, Милонов предлагает отгородить алкогольный отдел «плотными ставнями». Депутат заявил, что готов заняться разработкой поправок к закону, если его инициативу поддержат в правительстве.

«Питерец.ру» считает, что в словах парламентария есть доля здравого смысла. Однако неизвестно, будет ли дан ход этой инициативе.