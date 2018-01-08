Достойное Рождество

7 января православные христиане отмечают праздник Рождества. В этот день в Петербурге прошли сразу два фестиваля. Завершил свою работу фестиваль «ЗимаФест». В рамках данного мероприятия в городе работала большая искусственная елка. Сам фестиваль проходил со 2 по 7 января. За эти дни его посетило примерно 300 тыс. человек.

Второй рождественский фестиваль прошел на Васильевском острове и назывался «Рождественская звезда». Зрители стали участниками светового и пиротехнического шоу, а также посмотрели 3D-мэппинг. Завершающим аккордом стал праздничный фейерверк, запущенный сразу с нескольких площадок.

«Питерец.ру» считает, что праздник прошел на достойном уровне. Город отлично отметил Рождество.