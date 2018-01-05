В Ленобласти мужчина под следствием за секс со школьницей

В минувший четверг в полицию обратилась 43-летняя жительница поселка Сиверский Гатчинского района и заявила на 28-летнего односельчанина, который по ее словам, в период с 30 декабря 2017 года по 4 января в своем доме на Совхозной улице занимался сексом с ее 15-летней дочерью.

Половые сношения между парнем и девочкой происходили по обоюдному согласию. Но закон не допускает подобного: до 16 лет Уголовным кодексом РФ установлена половая неприкосновенность.

Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.