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» » Необычный снег

Необычный снег

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89
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Инспекторы Росприроднадзора заинтересовались необычным цветом снега

«Питерец.ру» сообщает о необычном природном явлении. На Аптекарском проспекте Северной столицы был замечен снег необычного цвета. Он имел светло-голубой оттенок и заметно отличался от того, что видели ранее. В некоторых местах снег и вовсе был фиолетового цвета. Данный факт был подтвержден окружными инспекторами Росприроднадзора. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты пытаются установить причину окрашивания снега. Для этого в лаборатории ФГБУ взяли на анализ пробы. Это должно помочь выявить вещество, придавшее снегу необычный оттенок.

Необычные природные явления зачастую воспринимаются как загадка. Однако многим из них есть вполне логичное объяснение. Посмотрим, что будет со снегом.
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