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» » 300-летие первого яхт-клуба в мире

300-летие первого яхт-клуба в мире

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
yacht-club-spb.ru
300-летие первого яхт-клуба в мире будет отмечаться в России в 2018 году

300-летие создания первого яхт-клуба в мире, который получил название «Невский флот», будет отмечаться в апреле 2018 года. Прообраз современного яхт-клуба был учреждён в Санкт-Петербурге в 1718 году Петром Первым.

«Это событие мирового масштаба, и нам важно рассказать всему яхтенному сообществу об этом знаменательном событии, рассказывает президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), член оргкомитета празднования Владимир Силкин. - Как и во многих других делах, именно Россия была первой, но потом об этом старательно забыли. Наша задача - напомнить и рассказать, а главное, показать лицо современного российского яхтинга, который все увереннее занимает достойное место на мировой арене».

«Мероприятия, посвященные 300-летию будут идти весь год, - говорит президент Санкт-Петербургского парусного союза, вице-президент ВФПС, член оргкомитета празднования Сергей Алексеев. - К юбилею будет приурочена Балтийская яхтенная неделя 2018 – она будет еще более масштабной, чем в 2017-м году, а также Санкт-Петербургская парусная неделя и другие крупнейшие российские и международные регаты. Историческим событием станет спуск деревянного линейного корабля петровской петровской эпохи «Полтава». Призываем всех организаторов и яхтсменов поддержать юбилей и размещать на своих яхтах вымпелы и логотипы празднования на русском и английском языках, все эти материалы будут доступны для скачивания на сайте СППС».

Идея организации Невского флота пришла в голову Петру Великому, вероятно ещё в 1716 году, когда по его указу в Санкт-Петербурге начала строительство малых судов Партикулярная верфь.

141 судно различных типов, построенное на Партикулярной верфи в 1716—1718 гг. и составило «Невский флот». Административное руководство и контроль над Невским флотом предоставлялись Невскому комиссару. Всего было построено 10 яхт, 75 буеров, 10 торншхоутов, 21 баржа, 11 рябитов, 14 вереек.

Суда Невского флота передавались бесплатно высшим сановникам, флотским офицерам, кораблестроителям, Сенату, Синоду, Невскому монастырю и даже архиеереям и просто отдельным иностранцам в «вечное и потомственное владение, с тем, однакож, чтобы владельцы их починивали и вновь делали уже на свой счёт».

В этом прообразе современных яхт-клубов проводились еженедельные регаты и смотры, имелся устав, форменная одежда и другие атрибуты современных сообществ яхтсменов. После смерти Петра Первого суда Невского флота до 1731 года больше на Неву не выходили, хотя формально флот никто не упразднял.

«Считая себя одним из правопреемников петровского яхт-клуба, мы будем участвовать в праздновании всеми нашими проектами и регатами, - рассказывает командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, вице-президент СППС, член оргкомитета празднования Владимир Любомиров. - Конечно детские, юношеские и олимпийские проекты Академии парусного спорта пройдут под эгидой 300-летия, в рамках работы на Верфи исторического судостроения «Полтава» и на кораблях Фонда поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт, в рамках студенческого проекта «Надежда морей», наших профессиональных командах. Призываю всех яхтсменов поддержать нас в этом начинании и нести вымпелы и наклейки юбилея в России и за рубежом».
Источник: Яхт-клуб
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