Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил торжественное собрание и вручил памятные знаки ветеранам государственной и муниципальной службы региона.

«Мы никогда не откажемся от поддержки наших ветеранов, — сказал Александр Дрозденко, награждая ветеранов государственной и муниципальной службы Ленинградской области. — Область твердо стоит на ногах, в том числе, благодаря вашей работе, и социальное развитие является ее приоритетом».

Памятным знаком «90-летия Ленинградской области» награждены ветераны государственной службы: Александр Максимович Кулах, Анатолий Иванович Кирюшин, Николай Петрович Московкин, Владимир Иванович Никуленков.