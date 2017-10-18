Общественники предлагаю новые меры защиты банковских накоплений пенсионеров

Общественное движение «За безопасность» обратилось к руководству Центрального банка России, Министерства внутренних дел России и Федерального Собрания (Совета Федерации и Государственной Думу) с предложением создать трехстороннюю комиссию по разработке и внесению поправок в закон о банковской деятельности, которые бы защитили банковские накопления пожилых людей от мошенников.

В движении «За безопасность» отметили, что мошенники продолжают пользоваться доверчивостью пожилых людей и обкрадывают их до нитки, заставляя под разными предлогами снимать крупные суммы денег со сберегательных счетов. Поэтому общественники предлагают внести поправки в законодательство о банковской деятельности, и тем самым создать новые уровни защиты накоплений российских пенсионеров.

«Мы предлагаем банкам установить опцию «час безопасности» - в том в случае, если пенсионер собрался снять со счета крупную сумму денег (например, более 30 тысячи рублей за сутки). За час пенсионер сможет подумать и окончательно решить для себя, нужно ли ему снимать со счета эту сумму, а банку предупредить поручителей пожилого клиента, правоохранительные органы или службу безопасности», - пояснил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Сегодня банки не несут никакой ответственности, если пенсионер придет снимать свои накопления, допустим, с группой бандитов за спиной. Слово клиента - закон для банка, считает банк, а сопровождающиеся и мотивы пожилого человека, который вдруг решил снять полмиллиона рублей, банк не интересует.

«Одной из мер защиты может стать опция «доверенное лицо» - дети, друзья, социальные работники и другие, кому доверяет пенсионер. В «час безопасности» сотрудники банка, если бы работала такая опция, могли оповестить доверенное лицо пенсионера о его намерении снять крупную сумму денег и, возможно, тем самым сорвать преступную комбинацию мошенников», - добавил Курдесов.

Эти и другие опции дополнительной безопасности, которые могут быть внедрены во всех банках России, движение «За безопасность» предлагает обсудить в рамках трехсторонней комиссии, которая может быть сформирована к 1 декабря 2017 года.

Напомним, год назад общественное движения «За безопасность» начало реализацию проекта «Безопасная старость», в рамках которого несколько десятков тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти получили бесплатно открытки, рассказывающие, как не попасть в лапы мошенников.