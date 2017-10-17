На мосту через Сиворицкий ручей федеральной трассы Р-23 организовано реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на км 61+388 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, на мосту через ручей Сиворицкий расположенного в селе Никольское Гатчинского района Ленинградской области организовано реверсивное движение.

«В период с 17 по 19 октября 2017 года в связи с производством работ по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия, а так же для обеспечения высокого качества выполняемых работ по ремонту моста через ручей Сиворицкий будет организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием на период производства работ» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения

Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках ремонта будет произведена замена деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, перильного и барьерного ограждения, ремонт железобетонных конструкций, установка локальных очистных сооружений» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.