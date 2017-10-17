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Ажиотаж у стенда Петербурга на фестивале в Сочи

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Ажиотаж у стенда Петербурга на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Впервые в истории в фестивале задействована вся страна. Старт грандиозному молодежному празднику дал парад-карнавал, прошедший в Москве. Кроме того, около 2000 иностранцев в первые дни фестиваля посетят 15 российских регионов.

А в это время в Сочи молодые петербуржцы представляют Северную столицу. Познакомиться со многими городами России все участники фестиваля смогли и на выставке «Регионы России». Делегации больших городов на одной из площадок фестиваля представили имиджевые стенды.

Стенд Санкт-Петербурга подчеркнул значительную роль молодежи в ключевых исторических событиях, а также показал уникальность города. Участников фестиваля встречали Петр I и Екатерина II, которые охотно фотографировались с гостями и предлагали подробнее ознакомиться с историей Петербурга. Участники фестиваля узнали, какова роль города на Неве в морском деле, какие культурные достопримечательности есть в Петербурге, какими инновационными достижениями гордится Северная столица. 

На большом экране транслировался видеоролик, в котором показали самые яркие достопримечательности нашего города. Также делегация участников Санкт-Петербурга организовали работу интерактивных зон. Например, каждый может изучить несколько кодов азбуки Морзе и при помощи телеграфного ключа отправить сигналы. А разгадав зашифрованное сообщение, узнать больше о современном судостроительном комплексе Санкт-Петербурга на примере модели ледокола-лидера, разработанного ведущим российским предприятием в этой области - Крыловским государственным научным центром. А еще участники фестиваля смогли посетить мастер-классы по рисованию городских пейзажей, посмотреть VR фильм «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве», который является первой в России виртуальной экскурсией.  Те, кто всегда мечтал побывать в Петербурге, смогли запечатлеть себя и друзей в имиджевой зоне Санкт-Петербурга в фотобудке.

«Я была в Петербурге уже несколько раз, и этот стенд Северной столицы навеял ностальгические мысли. Очень хорошо показаны все достопримечательности города, интересные интерактивные зоны. Чувствуется именно та необычная и мистическая атмосфера, которой так славится город», - поделилась впечатлениями участница из Москвы Екатерина Пивкина.

Имиджевый стенд Санкт-Петербурга будет открыт для всех участников и в последующие дни проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

ХIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов посетила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина. Она оценила работу имиджевого стенда, пообщалась с представителями делегации города на Неве.

Рената Абдулина отметила, что все участники, которые представляют Северную столицу, заряжены позитивом и нацелены на продуктивное общение. «Фестиваль - это уникальная площадка, на которой можно познакомиться с ребятами со всего мира!  Я желаю всем участникам найти новых друзей, соратников, обзавестись нужными контактами. В будущем это даст хорошую возможность реализовать интересные проекты», - подчеркнула она

Также председатель «молодежного» комитета отметила современное техническое оснащение, высокий уровень спикеров, работу интерактивных зон. По ее мнению, это создает все необходимые условия, чтобы фестиваль молодежи в Сочи запомнился нынешним участникам на всю жизнь.
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