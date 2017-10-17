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» » В Петербург прибыл ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского

В Петербург прибыл ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского

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79
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
РИА Новости
В Адмиралтейский храм с острова Корфу доставлена православная святыня – ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского

"Ковчег был накануне доставлен в Санкт-Петербург с острова Корфу, и перенесен 16 октября в храм Спиридона Тримифунтского при Адмиралтействе. Святыню встретил настоятель, протоиерей Александр Пелин с клиром. Был отслужен молебен святителю Спиридону с акафистом", — говорится в сообщении пресс-службы Военно-морского флота.

В богослужении участвовали представители главного командования ВМФ, военные моряки, прихожане, а также руководство Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, доставившего ковчег с Корфу.

Святыня будет находиться в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе до 18 октября, затем 19 октября ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он пробудет до 21 октября. После пребывания в петербургских храмах ковчег будет передан на постоянное хранение в Валаамский монастырь.

"Мы благодарим всех, кто пришел помолиться, особую благодарность выражаю представителям благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, которые с далекого острова Корфу, привезли святыню в Санкт-Петербург по пути следования на остров Валаам", — сказал отец Александр в слове после богослужения.

Настоятель рассказал, что святой Спиридон жил в конце III — начале IV века, принял участие в I Вселенском соборе. Святой Спиридон был простым пастухом, он вел настолько благочестивую жизнь, что жители острова Кипр, где он жил, стали просить его стать их епископом. Святой долго отказывался, но потом согласился.. При этом он не оставил своего занятия — в свободное от служения время продолжал пасти овец в горах. Но несколько раз ему приходилось покидать остров, чтобы участвовать в Соборах, утвердивших православную веру.

"Это, несомненно, значимое событие, как для Храма в честь Спиридона Тримифунтского, расположенного в здании Адмиралтейства… так и для всех поколений моряков, среди которых Храм этого почитаемого святителя пользовался во все исторические времена особым почетом", — отметил Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв.
Источник: РИА Новости
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