В Петербург прибыл ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского

В богослужении участвовали представители главного командования ВМФ, военные моряки, прихожане, а также руководство Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, доставившего ковчег с Корфу.
Святыня будет находиться в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе до 18 октября, затем 19 октября ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он пробудет до 21 октября. После пребывания в петербургских храмах ковчег будет передан на постоянное хранение в Валаамский монастырь.
Настоятель рассказал, что святой Спиридон жил в конце III — начале IV века, принял участие в I Вселенском соборе. Святой Спиридон был простым пастухом, он вел настолько благочестивую жизнь, что жители острова Кипр, где он жил, стали просить его стать их епископом. Святой долго отказывался, но потом согласился.. При этом он не оставил своего занятия — в свободное от служения время продолжал пасти овец в горах. Но несколько раз ему приходилось покидать остров, чтобы участвовать в Соборах, утвердивших православную веру.