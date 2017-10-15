ента новостей

16:17
Завтра на 45 минут разведут Ладожский мост
22:33
ЦСКА выиграл в «Краснодаре» и приблизился к «Зениту»
16:46
Программа Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Петербурге
16:38
Ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург
16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
16:19
В Московском районе задержаны автоугонщики
23:10
СКА обыграл «Салават Юлаев», победную шайбу забросил Плотников
18:44
«Интеллигентная барахолка» в Бертгольд Центре
18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу
10:47
В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок
00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге
19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ
19:16
Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое
19:13
59 домов Адмиралтейского района остались без воды
19:09
На КАД в районе Колтушского шоссе перекроют две полосы движения
15:46
Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».
22:55
Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА
19:34
Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
18:24
На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы
18:22
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
10:54
Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах
21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Завтра на 45 минут разведут Ладожский мост

Завтра на 45 минут разведут Ладожский мост

0
57
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 16 октября 2017 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке судов «Тенгиз», «Надёжный» и «ОТА-990» с максимальным высотным габаритом 19,5 метров, представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162  федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-09-2017, 14:17
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
30-07-2017, 16:14
31 июля разведут Ладожский мост
25-07-2017, 20:59
26 июля разведут Ладожский мост
16-07-2017, 11:23
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
9-07-2017, 17:33
10 июля разведут Ладожский мост
3-07-2017, 08:04
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
0
155
10-10-2017, 10:19
Потерял двигатель
0
188
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
214
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
Наверх