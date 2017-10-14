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Программа Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Петербурге

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
форумсообщество.рф
Стали известны детали программы Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Санкт-Петербурге

24-25 октября в Санкт-Петербурге состоится восьмой этап форума «Сообщество». Он станет предвестником итогового форума в 2017 году, который пройдет в Москве 3-4 ноября.
Форум «Сообщество» — ежегодное мероприятие, которое проводится Общественной палатой РФ по 8 федеральным округам с 2015 года. Это открытая площадка для взаимодействия представителей власти, бизнеса, НКО и гражданских активистов с целью выявления методов решения актуальных региональных проблем с участием гражданского общества. На протяжении года программа мероприятий выстраивается вокруг острых вопросов региональной повестки тех федеральных округов, в которых проводится форум.
Традиционно мероприятие в Санкт-Петербурге продлится два дня. Откроется Форум пленарной сессией «Социальные инновации: опыт СЗФО», в которой примут участие Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Далее участникам предлагается разделиться между дискуссионными площадками, ориентированными на региональную повестку. Ключевыми темами для обсуждения на этом Форуме станут тенденции молодежной политики, практики общественного контроля и общественной дипломатии, развитие социального предпринимательства, деятельность ОНК и национально-культурных объединений в Санкт-Петербурге. Впервые в рамках отдельной секции будет обсуждаться повышение экологической ответственности и решение территориальных экологических проблем.
Во второй день большинство мероприятий будет направлено на развитие профессиональных навыков представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов. Для участников проведут обучающую игру «Сообщество», расскажут, как получить грант Президента РФ, как и зачем повышать информационную открытость своей деятельности, познакомят с практиками брендинга, фандрайзинга, краудфандинга и другими сферами развития компетенций.
Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте http://форумсообщество.рф/санкт-петербург. Там же доступна программа для скачивания. Следить за обновлениями программы, а также находить партнеров из различных регионов можно в мобильном приложении «Сообщество», которое доступно для IOS и Android.
Источник: Форум «Сообщество»
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