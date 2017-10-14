ента новостей

16:46
Программа Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Петербурге
16:38
Ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург
16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
16:19
В Московском районе задержаны автоугонщики
23:10
СКА обыграл «Салават Юлаев», победную шайбу забросил Плотников
18:44
«Интеллигентная барахолка» в Бертгольд Центре
18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу
10:47
В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок
00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге
19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ
19:16
Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое
19:13
59 домов Адмиралтейского района остались без воды
19:09
На КАД в районе Колтушского шоссе перекроют две полосы движения
15:46
Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».
22:55
Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА
19:34
Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
18:24
На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы
18:22
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
10:54
Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах
21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург

Ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург

0
26
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Ковчег с бархатным башмачком святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург в воскресенье с острова Корфу

Ковчег с бархатным башмачком святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург в воскресенье с острова Корфу, где постоянно пребывают мощи святителя; реликвия будет находится в городских храмах до 21 октября, сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Встреча реликвии состоится в соборе Воскресения Христова "Спас-на-Крови" 15 октября в 7.30 перед началом воскресного богослужения. Затем к 10.00 ковчег перенесут в храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства штаба Военно-морского флота РФ, где он будет находиться до 18 октября включительно", — говорится в сообщении. 

Затем 19 октября ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он будет находиться три дня. Доступ к реликвии, перед которой будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону, будет открыт с 8.00 до 18.00 мск, уточняет митрополия.

По окончании пребывания в петербургских храмах ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского будет передан на постоянное хранение в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь для будущего Андреевского скита.

Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Их уникальность заключается в том, что они по настоящее время сохраняются нетленными. Святой ушел из жизни более 1,7 тысячи лет назад, однако ткани его тела не утратили мягкости, их температура равна человеческой. Учёные рассматривают это как феномен, не имеющий научного объяснения.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По свидетельству церковных историков, в 325 году он принимал участие в деяниях Первого Вселенского Собора.
Источник: РИА Новости
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-09-2017, 14:34
До середины октября ограничат движение на КАД
6-10-2016, 18:09
На Большом Обуховском мосту ограничат движение
11-09-2015, 08:19
В Кронштадтском Морском соборе открыли памятник иконе отечественного флота
2-06-2015, 09:15
Ковчег с десницей Георгия Победоносца прибывает в Питер
26-04-2014, 09:41
Мощи святителя Феофана Затворника привезут в Петербург
7-06-2013, 14:26
Морской собор в Кронштадте открыт для посетителей

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
0
147
10-10-2017, 10:19
Потерял двигатель
0
181
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
203
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
Наверх