В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок

По инициативе ОНФ в Санкт-Петербурге появится несколько новых перехватывающих парковок

По инициативе активистов Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Санкт-Петербурге появятся несколько новых перехватывающих парковок. Реализация соответствующего общественного предложения была поручена Городскому центру управления парковками Санкт-Петербурга. Согласно официальным

данным профильного комитета, ведомство увеличит количество перехватывающих парковок еще на 13 штук.

Как выяснили общественники, до конца года будут запроектированы и построены еще две новые городские автостоянки на улицах Пилотов и Толмачевской. Кроме того, в следующем году запланировано создание трех новых перехватывающих и трех городских автостоянок, в 2019 г. – четырех новых перехватывающих и одной городской автостоянки, в 2020 г. – четырех новых перехватывающих и двух городских автостоянок. Также сформирована программа развития сети перехватывающих автостоянок на 2018–2022 гг., предусматривающая в общей сложности создание 15 новых перехватывающих автостоянок на 1600 машиномест. Такие данные были озвучены в официальном докладе отдела стратегического развития Центра, подготовленном в целях реализации общественного предложения ОНФ по увеличению количества перехватывающих парковок. Инициатива была включена в перечень общественных предложений, направленных губернатору Санкт-Петербурга по итогам предыдущей региональной конференции ОНФ в Северной столице. Ранее мониторинг ОНФ показал, что созданных парковочных мест в

Санкт-Петербурге недостаточно и водители не могут воспользоваться данным

сервисом.

«По итогам общественного мониторинга ОНФ оказалось, что ситуация сложилась крайне сложная – машины массово заезжают на пешеходные тротуары, их оставляют прямо перед переходами, блокируют подъезды к зданиям, становятся причиной дорожных заторов. При этом пробки в центре города ежедневно приводят к значительным задержкам и опозданиям на работу, учебу, деловые встречи. Принятое решение об увеличении количества парковое говорит о широких возможностях общественного контроля, который, в том числе поможет решить проблемы «стихийных» парковок и дорожных заторов. Очень важно, что результаты мониторингов наших активистов, отражающие реальные потребности петербуржцев, не теряются в бюрократической системе, а становятся основой конкретных решений, которые принимают городские власти. Общественный контроль за работой в дорожно-транспортной системе – необходимый элемент улучшения ситуации на дорогах и защите жизней горожан», - подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В ОНФ отметили, что в настоящий момент в Северной столице эксплуатируются 14 городских и 14 перехватывающих парковок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Кроме того, автоматизированы три

городские автостоянки на Греческой площади у концертного зала «Октябрьский» и еще две – на улице Оптиков. Помимо этого, шесть перехватывающих автостоянок работают у станций метро «Ленинский проспект», «Обухово», «Купчино», «Волковская», и «Кировский завод».