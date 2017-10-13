ента новостей

10:47
В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок
00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге
19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ
19:16
Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое
19:13
59 домов Адмиралтейского района остались без воды
19:09
На КАД в районе Колтушского шоссе перекроют две полосы движения
15:46
Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».
22:55
Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА
19:34
Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
18:24
На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы
18:22
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
10:54
Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах
21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
16:33
Из Арктики вернулись домой студенты
10:19
Потерял двигатель
22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок

В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок

0
9
Автор: Питерец
0
Фото:
ОНФ в Петербурге
По инициативе ОНФ в Санкт-Петербурге появится несколько новых перехватывающих парковок

По инициативе ОНФ в Санкт-Петербурге появится несколько новых перехватывающих парковок
По инициативе активистов Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Санкт-Петербурге появятся несколько новых перехватывающих парковок. Реализация соответствующего общественного предложения была поручена Городскому центру управления парковками Санкт-Петербурга. Согласно официальным
данным профильного комитета, ведомство увеличит количество перехватывающих парковок еще на 13 штук.
Как выяснили общественники, до конца года будут запроектированы и построены еще две новые городские автостоянки на улицах Пилотов и Толмачевской. Кроме того, в следующем году запланировано создание трех новых перехватывающих и трех городских автостоянок, в 2019 г. – четырех новых перехватывающих и одной городской автостоянки, в 2020 г. – четырех новых перехватывающих и двух городских автостоянок. Также сформирована программа развития сети перехватывающих автостоянок на 2018–2022 гг., предусматривающая в общей сложности создание 15 новых перехватывающих автостоянок на 1600 машиномест. Такие данные были озвучены в официальном докладе отдела стратегического развития Центра, подготовленном в целях реализации общественного предложения ОНФ по увеличению количества перехватывающих парковок. Инициатива была включена в перечень общественных предложений, направленных губернатору Санкт-Петербурга по итогам предыдущей региональной конференции ОНФ в Северной столице. Ранее мониторинг ОНФ показал, что созданных парковочных мест в
Санкт-Петербурге недостаточно и водители не могут воспользоваться данным
сервисом.
«По итогам общественного мониторинга ОНФ оказалось, что ситуация сложилась крайне сложная – машины массово заезжают на пешеходные тротуары, их оставляют прямо перед переходами, блокируют подъезды к зданиям, становятся причиной дорожных заторов. При этом пробки в центре города ежедневно приводят к значительным задержкам и опозданиям на работу, учебу, деловые встречи. Принятое решение об увеличении количества парковое говорит о широких возможностях общественного контроля, который, в том числе поможет решить проблемы «стихийных» парковок и дорожных заторов. Очень важно, что результаты мониторингов наших активистов, отражающие реальные потребности петербуржцев, не теряются в бюрократической системе, а становятся основой конкретных решений, которые принимают городские власти. Общественный контроль за работой в дорожно-транспортной системе – необходимый элемент улучшения ситуации на дорогах и защите жизней горожан», - подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
В ОНФ отметили, что в настоящий момент в Северной столице эксплуатируются 14 городских и 14 перехватывающих парковок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Кроме того, автоматизированы три
городские автостоянки на Греческой площади у концертного зала «Октябрьский» и еще две – на улице Оптиков. Помимо этого, шесть перехватывающих автостоянок работают у станций метро «Ленинский проспект», «Обухово», «Купчино», «Волковская», и «Кировский завод».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-09-2017, 19:37
Эксперты ОНФ проинспектировали полигон ТКО «Новоселки»
29-09-2016, 19:56
После вмешательства ОНФ в Санкт-Петербурге отремонтировали небезопасные детские площадки
2-03-2016, 10:16
Концессия платных парковок
24-09-2014, 16:33
В городе появятся пять бесплатных автостоянок
28-08-2013, 15:33
Гости Кронштадта будут оставлять свои авто на перехватывающих парковках
17-07-2013, 11:26
Через 7 лет в Петербурге будет на двенадцать станций метро больше

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
139
10-10-2017, 10:19
Потерял двигатель
0
166
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
193
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
201
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
Наверх