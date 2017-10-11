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Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Росреестр
За 9 месяцев Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений

По данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, за период с января по сентябрь 2017 года Филиалом было обработано 828 924 запроса о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде или при личном обращении в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» (МФЦ). В соответствии  с Федеральным законом № 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса,  предоставляются в течение трёх рабочих дней. Сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством многофункционального центра предоставляются в течение пяти дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Запросы о предоставлении сведений в виде копий договоров или иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в письменной форме, или сведения в виде выписки о содержании правоустанавливающих документов исполняет Управление Росреестра по Ленинградской области. 

Обращаем внимание заявителей на то, что в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ на сайте Росреестра доступен электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», электронный сервис «Публичная кадастровая карта», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», благодаря которым правообладатель объекта недвижимости может запросить актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости в режиме онлайн.
Источник: ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области
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