Круглый стол - спортивный экстремизм

18 сентября в 17.00 в Штаб-квартире, ресурсном центре НКО (ул. Марата, 31) пройдет круглый стол «Футбольный ультрас, как энергия революции. Миф или опасность».

Участники узнают про сообщества поклонников футбола, о специфике рисков, связанных с активностью групп фанатов и хулиганов, о деструктивных и конструктивных формах потребления самого популярного вида спорта.

Спикерами станут сотрудники Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://goo.gl/forms/rPuPkERYHhh5OcW32.

Семинары и круглые столы проводит Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге.

Напомним, Центр «Контакт» постоянно проводит мониторинг деятельности неформальных молодежных объединений и выявляет отношение несовершеннолетних и молодежи к неформальным молодежным объединениям в том числе с признаками экстремизма. На основании мониторинга специалисты Центра ежегодно разрабатывают Рекомендации для принятия практических мер по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности. Это издание пользуется большой популярностью в регионах России в учреждениях, где работают с молодежью.

Так, в результате мониторинга выявлено, что молодежь Петербурга отлично информирована не только о том, какие субкультуры бывают, но и о том, какие из них непосредственно действуют в нашем городе. Лидеры списка, как в случае наибольшей известности, так и наличия в городе — футбольные/хоккейные фанаты/хулиганы. Действительно, последнее время эта молодежная группировка (субкультура) получила свое активное развитие, а благодаря медийной поддержке об их деятельности узнают широкие массы населения и молодежь в том числе. Хулиганские выходки, драки фанатов транслируются по каналам ТВ, обсуждаются в блогосфере. Статьи о беспорядках на стадионах — часть постоянных разделов в газетах и журналах о спорте и в «желтой» прессе.

В науке с начала 2000 гг. после беспрецедентных потасовок с использованием оружия на стадионах в Москве и Петербурге, грандиозных фанатских драк в Ярославле, Ельце, Нижнем Новгороде или Раменском, стали активно говорить о рождении спортивного экстремизма. Сегодня можно констатировать, что установки, идеи расово-этнического экстремизма проникли в среду футбольных фанатов - одного из самых массовых, агрессивных и «боеспособных» молодежных объединений России. Сейчас даже самые квалифицированные эксперты по данной проблеме не могут указать реальную численность молодых экстремистов, а самое главное — долю сочувствующих, «кадрового резерва» молодежного экстремизма. Очевидно, что если футбольные фанаты будут втянуты в межэтнические столкновения, обстановка в стране может быть серьезно дестабилизирована.