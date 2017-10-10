ента новостей

19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
16:33
Из Арктики вернулись домой студенты
10:19
Потерял двигатель
22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
14:24
Выплаты получила только половина пострадавших в теракте
14:15
На КАД в Московском районе перекроют две полосы
21:41
Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018
15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
20:32
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
16:12
Без участия дьявола не обошлось
15:49
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Круглый стол - спортивный экстремизм

Круглый стол - спортивный экстремизм

0
55
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Круглый стол - спортивный экстремизм - Футбольный ультрас, как энергия революции. Миф или опасность

18 сентября в 17.00 в  Штаб-квартире, ресурсном центре НКО (ул. Марата, 31) пройдет  круглый стол «Футбольный ультрас, как энергия революции. Миф или опасность».

Участники узнают про сообщества поклонников футбола, о специфике рисков, связанных с активностью групп фанатов и хулиганов, о деструктивных и конструктивных формах потребления самого популярного вида спорта.

Спикерами станут сотрудники Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://goo.gl/forms/rPuPkERYHhh5OcW32.

Семинары и круглые столы проводит Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге.

Напомним, Центр «Контакт» постоянно проводит мониторинг деятельности неформальных молодежных объединений и выявляет отношение несовершеннолетних и молодежи к неформальным молодежным объединениям в том числе с признаками экстремизма. На основании мониторинга специалисты Центра ежегодно разрабатывают Рекомендации для принятия практических мер по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности. Это издание пользуется большой популярностью в регионах России в учреждениях, где работают с молодежью.

Так, в результате мониторинга выявлено, что молодежь Петербурга отлично информирована не только о том, какие субкультуры бывают, но и о том, какие из них непосредственно действуют в нашем городе. Лидеры списка, как в случае наибольшей известности, так и наличия в городе — футбольные/хоккейные фанаты/хулиганы. Действительно, последнее время эта молодежная группировка (субкультура) получила свое активное развитие, а благодаря медийной поддержке об их деятельности узнают широкие массы населения и молодежь в том числе. Хулиганские выходки, драки фанатов транслируются по каналам ТВ, обсуждаются в блогосфере. Статьи о беспорядках на стадионах — часть постоянных разделов в газетах и журналах о спорте и в «желтой» прессе.

В науке с начала 2000 гг. после беспрецедентных потасовок с использованием оружия на стадионах в Москве и Петербурге, грандиозных фанатских драк в Ярославле, Ельце, Нижнем Новгороде или Раменском, стали активно говорить о рождении спортивного экстремизма. Сегодня можно констатировать, что установки, идеи расово-этнического экстремизма проникли в среду футбольных фанатов - одного из самых массовых, агрессивных и «боеспособных» молодежных объединений России. Сейчас даже самые квалифицированные эксперты по данной проблеме не могут указать реальную численность молодых экстремистов, а самое главное — долю сочувствующих, «кадрового резерва» молодежного экстремизма. Очевидно, что если футбольные фанаты будут втянуты в межэтнические столкновения, обстановка в стране может быть серьезно дестабилизирована.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Сегодня, 16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
15-06-2017, 19:11
Даёшь #Altернативу скуке и банальности!
20-12-2016, 22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
5-09-2016, 13:35
Городской донорский штаб откроется в Петербурге
16-06-2016, 11:54
Подросткам и молодежи Санкт-Петербурга готовят "Altернативу"
4-05-2016, 13:20
Акция против рекламы наркотиков Безопасная территория

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 10:19
Потерял двигатель
0
137
Вчера, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
175
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
186
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
Наверх