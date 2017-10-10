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Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь, вовлеченную в протестную активность, расскажет Комитет по молодежной политике и взаимодействию с

С 9 октября по 17 ноября Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводит курсы повышения квалификации «Воспитание патриотизма».

Слушателями станут специалисты из учреждений по делам молодежи и активисты общественных организаций. За 72 часа они узнают, как противостоять протестной активности, простых современных инструментах работы с молодежью, технологиях и методах воспитания гражданской идентичности, о  механизмах противодействия девиантным формам гражданского поведения и многое другие.

Спикерами станут:

·  Алексей Ильин, директор Школы Будущих Президентов, эксперт Межрегионального ресурсного центра

·  Михаил Канавцев , доцент ГУАП, СПбГЭУ, СПбГАУ, эксперт «Центр СИ»

·  Иван Милованов, режиссер фильма «Территория БезОпасности», руководитель информационно-аналитической группы «Ликбез».

Кроме лекций участники посетят семинары, практикумы и будут выполнять домашние задания, которые помогут глубже разобраться в теме курса и получить больше практических навыков для дальнейшего использования в работе.

По окончанию курсов каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации.

Занятия проводятся на площадке «Точка кипения» (пр. Медиков, д. 3)  с 11.00 до 19:30. Участие бесплатно.
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