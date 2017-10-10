В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурге из-за отсутствия денег в бюджете города считают нецелесообразным установку специальной кнопки «вызова такси» на всех остановках общественного транспорта.
Ранее Дмитрий Курдесов обратился в правительство Санкт-Петербурга с предложением установить специальную кнопку «вызова такси» на всех остановках общественного транспорта города.
Обеспокоенность экспертов по безопасности вызвали частые случаи нападения так называемых «бомбил» на пассажиров, которые по разным причинам не смогли воспользоваться официальными службами такси. Только в сентябре петербургские оперативники ликвидировали две организованные преступные группы, которые грабили случайных пассажиров, решивших воспользоваться услугами «частников».
Предполагалось, что петербуржцы смогут воспользоваться услугами официальной службы такси нажав на специальную кнопку, расположенную возле (или на) остановки общественного транспорта.
В движении «За безопасность» также отметили, что Смольный отверг идею экспертов по безопасности, не проконсультировавшись с ведущими службами такси Петербурга.