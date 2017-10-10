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В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Komcity.ru
В Смольном не нашли денег на кнопку вызова такси на остановках общественного транспорта

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурге из-за отсутствия денег в бюджете города считают нецелесообразным установку специальной кнопки «вызова такси» на всех остановках общественного транспорта.

«Заказ легковых такси в Санкт-Петербурге в 95% случаев осуществляется по телефону посредством 250 служб заказа такси, 30 из которых имеют интернет-приложения. Интернет-приложения становятся с каждым днем наиболее популярны в силу наглядности и быстроты подачи такси. Развитие иных средств вызывал легковых такси, на установку которых отсутствуют средства бюджета Санкт-Петербурга и нет соответствующих инвестиционных предложений, не представляется целесообразным», - говорится в ответе Комитета по транспорту на письмо руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

Ранее Дмитрий Курдесов обратился в правительство Санкт-Петербурга с предложением установить специальную кнопку «вызова такси» на всех остановках общественного транспорта города.

Обеспокоенность экспертов по безопасности вызвали частые случаи нападения так называемых «бомбил» на пассажиров, которые по разным причинам не смогли воспользоваться официальными службами такси. Только в сентябре петербургские оперативники ликвидировали две организованные преступные группы, которые грабили случайных пассажиров, решивших воспользоваться услугами «частников».

Предполагалось, что петербуржцы смогут воспользоваться услугами официальной службы такси нажав на специальную кнопку, расположенную возле (или на) остановки общественного транспорта.

«Сожалеем, что чиновники не прислушались к нашей идее, как обычно, сославшись на нехватку денег в бюджете, - заявил Дмитрий Курдесов. - Безусловно, сегодня можно вызвать такси по телефону - обычным звонком или через приложение, но если представить, что у человека села батарейка, то куда ему деться в ночное время суток? Ловить такси «с руки»? Тем самым подвергать себя опасности. А кнопка «вызова такси» позволила бы ему вызвать автомобиль и поскорее оказаться дома».

В движении «За безопасность» также отметили, что Смольный отверг идею экспертов по безопасности, не проконсультировавшись с ведущими службами такси Петербурга.
Источник: Движения «За безопасность»
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