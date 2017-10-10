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» » Из Арктики вернулись домой студенты

Из Арктики вернулись домой студенты

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В Петербург из Арктики в Санкт-Петербург вернулся крайний из бойцов Окружного студенческого отряда Северо-Западного федерального округа «Гандвик».

В Петербург из Арктики в Санкт-Петербург вернулся крайний из бойцов Окружного студенческого отряда Северо-Западного федерального округа «Гандвик». На протяжении двух месяцев участники отряда выполняли технологические работы по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба на острове Хейса архипелага Земля Франца–Иосифа.

В составе отряда - 14 бойцов студенческих отрядов из Санкт - Петербурга, Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республики Карелии и Коми.

Северную столицу представляли три бойца: Кадыров Айнур из строительного отряда «Пятница», Ильин Кирилл из педагогического отряда «Одиссея» и Кашников Илья - строительный отряд «Феррум».

Студенческий отряд «Гандвик» — это единственный в своем роде проект, в рамках которого отряды работают на территории высокой Арктики. Молодежь за время работы вывезла 2184 тонн мусора и собрала 350 тонн металлолома.

По возвращению трудовой экспедиции из Арктики, в Архангельске состоялась встреча с участниками в стенах Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, где были подведены первые итоги работы отряда, а ребят поприветствовали почетные гости: Лев Левит, представитель Губернатора Архангельской области по развитию Арктики, Григорий Ковалев, начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, Елена Кудряшова, ректор университета, Владимир Соболев, руководитель студенческих отрядов Архангельской области и Алексей Бараков, заместитель директора по общим вопросам Национальный парк «Русская Арктика».

А для тех, кому не терпится узнать, как же это было, пресс-центр Санкт-Петербургских студотрядов подготовил целую передачу с разговорами об Арктике.
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