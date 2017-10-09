Выплаты получила только половина пострадавших в теракте

Общественница Александра Шнайдрук опровергла заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной о денежных выплатах всем пострадавшим в теракте.

Петербургская общественница Александра Шнайдрук в беседе с корреспондентом Piter.TV сообщила, что денежные выплаты получили только 13 пострадавших в теракте из 25. Ранее вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что компенсации направлены всем 25 петербуржцам.

По словам общественницы, в июле текущего года была создана петиция с требованием о выплатах, которая набрала 160 тысяч подписей и была направлена вице-губернатору Петербурга Анне Митяниной. Максимальный размер выплат составляет 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч признанным потерпевшим, 100 тысяч признанным потерпевшим и тем, кто обращался за медицинской помощью.

Выплаты, по словам Александры Шнайдрук, получили только 13 пострадавших из 25. Общественница рассказала, что контактирует с пострадавшими в результате теракта, а также еженедельно вице-губернатор Петербурга сверяет с ней данные о выплатах.

Напоминаем, что накануне Анна Митянина заявила, что выплаты получили абсолютно все пострадавшие. Их максимальная сумма составила 200 тысяч рублей.