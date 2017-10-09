ента новостей

22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
14:24
Выплаты получила только половина пострадавших в теракте
14:15
На КАД в Московском районе перекроют две полосы
21:41
Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018
15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
20:32
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
16:12
Без участия дьявола не обошлось
15:49
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
18:32
Мировые звёзды на фестивальной VI СПбМКФ
18:27
В Кадастровой палате прошла горячая линия по вопросам оказания консультационных услуг
14:31
По прилавку петербургской шавермы пробежалась мышь
14:23
Объявлена программа Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
14:18
Во Дворец конгрессов состоялась торжественно-траурная церемония в честь 76-й годовщины высадки Стрельнинского десанта
09:40
Преступление в гаражном кооперативе
23:50
СКА повторил рекорд КХЛ, выиграв в Уфе со счётом 6:1
15:37
Бывший глава телеканала обвиняется в мошенничестве
15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Выплаты получила только половина пострадавших в теракте

Выплаты получила только половина пострадавших в теракте

0
83
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
Общественница Александра Шнайдрук опровергла заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной о денежных выплатах всем пострадавшим в теракте

Общественница Александра Шнайдрук опровергла заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной о денежных выплатах всем пострадавшим в теракте.

Петербургская общественница Александра Шнайдрук в беседе с корреспондентом Piter.TV сообщила, что денежные выплаты получили только 13 пострадавших в теракте из 25. Ранее вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что компенсации направлены всем 25 петербуржцам.

По словам общественницы, в июле текущего года была создана петиция с требованием о выплатах, которая набрала 160 тысяч подписей и была направлена вице-губернатору Петербурга Анне Митяниной. Максимальный размер выплат составляет 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч признанным потерпевшим, 100 тысяч признанным потерпевшим и тем, кто обращался за медицинской помощью.

Выплаты, по словам Александры Шнайдрук, получили только 13 пострадавших из 25. Общественница рассказала, что контактирует с пострадавшими в результате теракта, а также еженедельно вице-губернатор Петербурга сверяет с ней данные о выплатах.

Напоминаем, что накануне Анна Митянина заявила, что выплаты получили абсолютно все пострадавшие. Их максимальная сумма составила 200 тысяч рублей.
Источник: ПитерТВ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-09-2017, 11:12
Суд решит вопрос об аресте фигурантов дела о теракте в Петербургском метро
19-04-2017, 06:14
Они приходят в себя
12-04-2017, 14:08
Скончался 15-й пострадавший при теракте
5-03-2015, 08:45
Вещи Бродского прибыли в Питер
24-07-2014, 16:58
Могут ли туристы «Невы» наконец вздохнуть с облегчением?
10-12-2012, 07:21
Правительством утвержден проект новой редакции закона об ОСАГО

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
89
Вчера, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
168
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
171
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
0
161
6-10-2017, 11:34
Пешеход родился в рубашке
Наверх