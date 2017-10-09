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На КАД в Московском районе перекроют две полосы

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На участке КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – Москва (М-10 «Россия») до транспортной развязки КАД на пересечении с Пулковским шоссе (км 64 – км 66 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.
«В период с 10 по 15 октября 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности будут закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор
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