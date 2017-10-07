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На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации дефектов дорожного покрытия и восстановлением гидроизоляции на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Энгельса до транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 27+860 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 02:00 7 до 20:00 9 октября 2017 года в связи с производством работ по ликвидации дефектов дорожного покрытия и восстановлением гидроизоляции будут закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).      

«Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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