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Lux Express увеличил пассажиропоток

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
luxexpress.eu
Lux Express увеличил пассажиропоток на петербургском направлении на 5%

По итогам I полугодия 2017 года международными автобусами Lux Express Group, связывающими Петербург со странами Балтии, воспользовалось на 5% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за первую половину года на петербургском направлении автобусы компании перевезли более 200 000 пассажиров.

Самый серьезный рост пассажиропотока зафиксирован на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки – 24%. Чуть больше половины пассажиров приходится на направление, связывающее Петербург с Таллином. Вторым по объему по-прежнему остается маршрут Санкт-Петербург-Рига.

- В первом полугодии мы сделали несколько важных шагов для расширения возможностей пассажиров на маршруте Санкт-Петербург-Таллин – на 10% было увеличено количество рейсов, а также обновлен автобус Lounge, - рассказывает генеральный директор ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group в России) Райт Реммель. – Во втором полугодии на рост пассажиропотока может оказать влияние новый бренд Lux Mini, который будет связывать Петербург с городами региона Ида-Вирумаа. Первые недели продаж показали популярность нового продукта как с российской, так и с эстонской стороны.

Загрузка автобусов Lux Express по итогам I полугодия возросла и составила чуть более 63%, тогда как год назад этот показатель достигал 57%.

Дополнительная информация

Lux Express Group - оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 7 странах Европы. Основные направления работы - Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Помимо международных маршрутов Группа обслуживает также внутренние в Эстонии.

Lux Express Group была создана эстонским предпринимателем Хуго Осула (Hugo Osula). Российская компания ЗАО «Евролайнс» основана в 1997 году. Более 10 лет предприятие осуществляло автобусные перевозки под брендом Eurolines, а с 2010 года - под брендом Lux Express.

Пассажирам доступны автобусы класса Lux Express, Lux Express Lounge и Lux Express Special. На сегодняшний день автобусный парк Группы насчитывает около 80 современных автобусов, которые оснащены беспроводным Интернетом, розетками, персональными мультимедийными устройствами, аппаратом с бесплатным кофе и чаем, системой кондиционирования и туалетом. Средний срок службы автобусов на линиях Lux Express составляет 2,7 года.

В 2016 году Lux Express Group ввела систему динамического ценообразования, которая предлагает клиентам компании более дешевые билеты при более раннем сроке бронирования и на менее популярные направления.

В настоящее время из Санкт-Петербурга отправляются ежедневные прямые рейсы Lux Express Group в Таллин, Ригу и Хельсинки. Воспользовавшись рейсами Группы из этих городов, пассажиры могут в дальнейшем добраться до Вильнюса, Варшавы, или эстонских городов Пярну и Курессааре, который находится на острове Сааремаа.

С 10 августа группа запускает новый бренд Lux Mini – 16-местные автобусы Mercedes-Benx Sprinter на маршруте Санкт-Петербург-Йыхви с остановками в Нарве и Силламяэ.
Источник: Lux Express
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