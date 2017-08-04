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БОМЖ на гироскутере

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
В Петербурге замечен модный бомж на гироскутере

В Московском районе Санкт-Петербурга бездомный передвигается с помощью гироскутера.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал в редакцию две фотографии необычного человека. На снимках видно, как мужчина роется в контейнере для мусора и устойчиво стоит на модном гироскутере.

Кроме того, внешний вид мужчины - в тренде. Верхняя одежда модного цвета "марсала", реперская кепка или как ее называют "реперка", а образ дополняет хипстерская борода. Кроме того, внешний вид мужчины - в тренде. Верхняя одежда модного цвета "марсала", реперская кепка или как ее называют "реперка", а образ дополняет хипстерская борода.

Гироскутер - это уличное электрическое транспортное средство, сделанная в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумулятора.
Источник: ПитерТВ
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