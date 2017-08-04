В Петербурге разработана Дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТБО

2 августа состоялось заседание Федерального штаба по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с ТБО. Заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко рассказал о том, как реализуются мероприятия Дорожной карты. В настоящий момент Петербург и Ленинградская область разрабатывают Концепцию совместного градостроительного развития города и области (агломерации) на период 2018–2050 годов. Соглашение, касающееся организации транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов в ЛО, было подписано между городом и областью на Петербургском экономическом форуме.

Согласно ранее озвученным планам, полигон «Новоселки» уже закрыт для приема ТБО. Мусор вывозят на полигоны в Ленобласти, мощности которых хватит до 2020 года. К этому времени в строй планируется ввести новые объекты. Предполагается создание двух комплексов по переработке и размещению отходов, каждый не менее 117 га по площади. Кроме того, в городе планируется увеличить мощность по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов до 38,4%. Для этого будут создавать новые объекты и модернизировать старые.

На «Новоселках» же построят станцию дегазации, которая будет вытягивать зловонный метан, а потом перерабатывать его в дополнительную тепловую и электрическую энергию для города. По этому принципу планируется консервировать все полигоны, которые отработали положенный срок.

Напомним, что жители северных районов Петербурга с 2008 года страдают от неприятного запаха, исходящего от полигона «Новоселки». Горожане неоднократно обращались в СМИ, писали в Смольный и устраивали митинги и шествия для того, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Полигон закрыли только в апреле, после чего начали засеивать его грунтом и травой. Рекультивация «Новоселок» запланирована на ближайшие семь лет.