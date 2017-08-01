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Метро будет стоить 50 рублей

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
techno.bigmir.net
Опрос: петербуржцы не готовы отказаться от метро при жетонах за 50 рублей

Недавно стало известно, что в будущем году проезд в петербургском метро будет стоить 50 рублей. Корреспонденты Piter.TV вышли на улицы города, чтобы узнать у обычных жителей, готовы ли они платить такую цену, и как бороться с повышением тарифов.

В большинстве своем респонденты сошлись во мнении, что очередное повышение цены за проезд негативно скажется на благосостоянии петербуржцев, поскольку 50 рублей – это дорого. Впрочем, несмотря на такой скачок тарифов, горожане будут регулярно пользоваться подземкой, поскольку: "Метро – это самый быстрый и самый удобный способ добраться до работы".

Именно поэтому, с сожалением, опрашиваемые отмечают, что им придется смириться с повышением цен. "Если потребуется, куда я денусь? Платить-то буду, но без радости." – заявляет один из интервьюируемых.
Необходимо также сказать, что наиболее оптимальной платой за проезд, петербуржцы считают тариф в 35 рублей. С горем пополам, им удалось принять текущее положение дел, однако если цена поднимется до 50 рублей, будет тяжело, поскольку "зарплаты не повышаются".

Кроме того, наш интернет-канал поинтересовался у прохожих, возможно ли как-то повлиять на данную ситуацию. Интервьюируемые признались, что на такой вопрос ответа они не знают.
Источник: ПитерТВ
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