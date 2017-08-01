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Неудачный эксперимент по тотальному досмотру в метро

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
codart.ru
Петербургское метро признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров

Петербургское метро признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров. Начальник метрополитена обратился к губернатору Петербурга и министру транспорта России с просьбой пересмотреть нормативную базу в части усиления досмотра.

 Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность»

 - На мой взгляд, эксперимент, длившийся неделю, прошел удачно. Очереди, в которых петербуржцы вынуждены были дожидаться входа в метро, выявили ряд недочетов в действующей системе безопасности метрополитена.

 Соглашусь, что нормативные акты, которые возникли после теракта 3 апреля, в некоторых местах трудновыполнимы, но это не значит, что нужно менять законодательство, подстраивая его под действующие реалии.

 Тотального досмотра в метров быть не должно. Невозможно досмотреть миллион человек - обычный ежедневный поток пассажиров в петербургской подземке. Но возможно выдеить из общего потока людей, которые вызывают подозрения - выдает не цвет кожи, национальность, а поведение: террорист, который идет убивать, кардинально отличается от человека, который спешит на работу. Отличить одного от другого может только специалист по безопасности с серьезным опытом работы.

 Досмотр - это часть большой современной системы безопасности, которой в петербургском метро пока нет. Появится ли такая система, отвечающая всем новым вызовам, я предугадать не решусь, это политическое решение, но новая система безопасности нужна, и неважно во сколько она обойдется бюджету города и страны, спокойствие и здоровье петербуржцев и гостей города дороже.
Источник: Движения «За безопасность»
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