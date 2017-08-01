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Продажу алкоголя запретят в день ВДВ

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Сергей Гарусов: запрет на продажу алкоголя только разозлит десантников

Накануне стало известно, что в Москве запретят продажу алкоголя в день ВДВ. Петербургские чиновники этого делать не планируют, однако в социальных сетях пользователи активно на этом настаивают. Ситуацию прокомментировал председатель Общества ветеранов 104 полка ВДВ Сергей Гарусов.

День ВДВ уже близко, и московские чиновники приняли меры по запрету на продажу алкоголя 2 августа. В Петербурге власти такое предложение выдвигать не стали, однако пользователи соцсетей во всю просят запретить спиртосодержащие напитки в праздник. 

Председатель Общества ветеранов 104 полка ВДВ Сергей Гарусов поделился с нашим каналом своей точкой зрения по этому вопросу.

"Я считаю, что продажу алкоголя не стоит запрещать. Помните, к чему привел сухой закон в 90-е годы? Запрет алкоголя - провокация в чистом виде. Им будут запрещать, они все равно будут это делать. Мы прекрасно знаем, что алкоголь можно купить даже после 23:00, а тут видите ли второго августа запрет. Люди будут выпившие, запрет их обозлит и, мне кажется, от этого будет еще хуже. Вот мы с друзьями поедем в тихое место, чтобы помянуть своих товарищей, а лазить по городу в поисках ларьков - это глупо" - делится Сергей Гарусов.

Также председатель Общества ветеранов 104 полка ВДВ рассказал, что лазейки для обхода запрета найдут не только любители выпить, но и магазины, осуществляющие продажу спиртных напитков.

"Выручка магазинов почти вся формируется из продажи алкоголя, иначе им не потянуть аренду" - рассказывает десантник.

По мнению Сергея Гарусова, чтобы отвлечь людей от покупки алкоголя в праздник нужно проводить больше развлекательных мероприятий: так будут задействованы не только десантники, но и обычные граждане.

"Нужно проводить различные мероприятия, шоу-программы и так далее, потому что я с детьми еду и мне бывает стыдно за мундир, за берет, когда я вижу в конце дня то, что происходит на улицах. Мне это не нравится, но с этим ничего не поделаешь, это такая данность" - заключает Сергей Гарусов.
Источник: ПитерТВ
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