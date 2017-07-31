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» » Церемония закрытия первой смены оборонно-патриотических сборов

Церемония закрытия первой смены оборонно-патриотических сборов

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Торжественное закрытие первой смены оборонно-патриотических сборов

1  августа в 16.30 на базе войсковой части 12086 6-го отдельного полка РХБЗ 6-ой общевойсковой Краснознаменной армии Западного военного округа (Ленинградская обл., пос. Саперное) состоится торжественная церемония закрытия первой смены оборонно-патриотических сборов для несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних Главного Управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и комиссиях по делам несовершеннолетних администраций районов Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии  закрытия примет участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов. Он проведет осмотр территории войсковой части, пообщается с участниками сборов, а также наградит 13 ребят, проявивших себя в дисциплинах.

Напомним, 17 июля состоялось официальное открытие оборонно-патриотических сборов. С ребятами работают спортивные тренеры международного уровня, федеральные тренеры в области личностного роста и образования, которые помогают раскрыть внутренний потенциал молодых людей. Программа сборов предусматривает проведение спортивных занятий по единоборствам, соревнований, занятий по основным предметам боевой подготовки, досуговые мероприятия и лекционные занятия.

В двух сменах примут участие 208 подростков в возрасте от 14 до 19 лет.
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