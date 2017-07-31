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Итоги регаты Серии “КоммерсантЪ”

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
facebook.com
Шестая парусная регата Серии “КоммерсантЪ” завершилась победой команды Савелия Туманова

Парусные гонки Серии «КоммерсантЪ» продолжаются, каждый четверг гости собираются в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (ул. Береговая 19А), чтобы сбросить напряжение рабочей недели и получить новые эмоции от азарта борьбы парусной гонки. В этот четверг, 27 июля 2017 года, погода была прекрасная, лёгкий ветер, четыре гонки и семь замечательных команд. В рамках церемонии награждения компания SIMPLE разыграла бутылку винтажного красного вина, счастливым обладателем которой стала Елена Хрулёва из команды «Бодрый экипаж».

Кроме того, была разыграна возможность принять участие в гонке катамаранов в акватории Невы, вместе со звездным экипажем профессионалов, принимающих участие в международной регате Match Cup Russia. Финальная часть соревнований пройдет с 4 по 6 августа на пляже Петропавловской крепости, а обладателем сертификата на гонку стал Алексей Шипула из команды «Морячки».

По доброй традиции гостей регаты ждали на берегу «Балтика» и церемония награждения с кубками, медалями и подарочными сертификатами салона красоты «АНВИ».
Источник: Яхт-клуб
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