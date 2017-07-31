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На месяц полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
В районе моста через реку Большая Охта на месяц полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что начиная с 1 августа 2017 года на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с началом производства работ на мосту через реку Большая Охта (Беляевский мост) по основном ходу КАД (внутреннее кольцо КАД км 38) на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение по внутреннему кольцу будет полностью перекрыто.

«Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы: водоналивные барьеры. Смонтирована световая сигнализация: сигнальные фонари дежурного освещения. Работы будут производиться в 3 смены в круглосуточном режиме.

Основной целью работ является устранение дефектов и повреждений на ранней стадии износа элементов сооружения и предупреждении снижения грузоподъемности, безопасности и долговечности сооружения.

Будет обеспечено высокое качество выполнения всех видов работ. Все используемые материалы, конструкции и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, а также прошли входной лабораторный контроль.

«В составе комплекса работ, будет выполнена замена опорных частей с поднятием пролетного строения, усиление узлов опирания пролетного строения на опорную часть» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

Дата окончания производства работ по Объекту: 31 августа 2017 г.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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