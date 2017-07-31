Выездное заседание кадастровой палаты по Ленинградской области

21 июля 2017 года в г.Великий Новгород состоялось выездное заседание рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства российской Федерации от 31.01.2017 №147-р. Заседание рабочей группы возглавила Заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра, руководитель Рабочей группы Виктория Валериевна Абрамченко.

В лице филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области в заседании рабочей группы приняли участие директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Олег Юрьевич Михеев и заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Валерий Эдуардович Малинин.

На заседании рабочей группы со вступительным словом выступили временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин и заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра, руководитель Рабочей группы Виктория Валериевна Абрамченко.

В качестве докладчиков по утвержденным темам в ходе заседания выступили заместитель руководителя Росреестра Константина Александровича Колтонюка, директор ФГБУ «ФКП Росреестра» Константина Александровича Литвинцева, руководитель Управления Росреестра по Новгородской области Светлана Валентиновна Луговцова, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Михайлович Шеляков, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Коми Андрей Александрович Майер, руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Михайловна Кондратьева, руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Геннадьевич Кораблев, руководитель департамента государственного управления Новгородской области Анна Игоревна Бирюкова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Гатчинского района Ленинградской области Александр Николаевич Авакумов.

Ключевыми темами докладов стали внедрение целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» в регионах Северо-Западного федерального округа, организация и проведение комплексных кадастровых работ, наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах землеустройства, контроль качества землеустроительной документации, развитие межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, как наиболее эффективный механизм по оперативному обмену информацией для обеспечения качественного предоставления государственных услуг в учётно-регистрационной сфере.

В ходе заседания рабочей группы руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Михайлович Шеляков выступил с докладом на тему «Мероприятия, проводимые на территории Ленинградской области в рамках реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», достижение показателей которой исполняется, в том числе филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области.

Так, в ходе доклада руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области отметил, что при оценке состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, учитывается фактор Б2.2 «Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет», который определен как «Количество рабочих дней от начала процедуры межевания участка до получения кадастрового паспорта».

С учетом законодательного сокращения сроков осуществления государственного кадастрового учёта доля регистрации уменьшилась до 7%. Дальнейшее сокращение сроков зависит от деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления субъекта РФ, что составляет 76% от общего срока.

С целью повышения значения данного показателя до 1 августа 2017 года во все административные регламенты муниципальных образований Ленинградской области по утверждению схемы расположения и по присвоению адреса должны быть внесены изменения в части сокращения сроков до 18 и 12 дней.

Говоря о внесении в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований было отмечено, что на начало года доля границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, составляла 7,4%. Для достижения целевого показателя на 2017 год - 30 % планируется финансирование работ по подготовке карт(планов) границ 381 (13%) населенного пункта за счет средств регионального бюджета.

В соответствии с Планом реализации следующим шагом после внесения границ населенных пунктов планируется проведение внесения сведений о территориальных зонах, что позволит улучшить инвестиционную привлекательность региона и упростить процедуру постановки на кадастровый учет земельного участка для граждан и организаций.

Таким образом, от ведомства поступило предложение о включении в целевую модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» фактор «Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон».